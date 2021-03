Oehna

Die Ungeduld der freiberuflichen Wanderführerin Brita Hannemann ist groß. Nachdem im vergangenen Jahr wegen Corona fast all ihre Touren mit Naturliebhabern aus Nah und Fern ausfallen mussten, wartet sie nun sehnsüchtig auf das Ende der Kontaktbeschränkungen und auf den Start in die Wandersaison. „Die liegt normalerweise zwischen O und O, also genau wie die Zeit für die Sommerreifen zwischen Ostern und Oktober“, erläutert die 49-Jährige, die eigentlich aus Jüterbog stammt, aber seit acht Jahren in Oehna zu Hause ist. „Etwa 40 Wochen bin ich im Jahr mit anderen unterwegs, jedenfalls war das bis vorletztes Jahr so, also vor der Coronazeit“, so Hannemann.

Die Gelassenheit währte nicht lange

Den Beginn der Pandemie empfand die Wandersfrau für sich selbst noch nicht als allzu dramatisch. „Kurz davor war ich noch krank und dachte: Gut, dann hab ich etwas mehr Zeit, um mich zu erholen“, blickt sie zurück auf den Beginn der Ereignisse, die seit genau einem Jahr die Welt in Atem halten. Doch die anfängliche Gelassenheit währte nicht lange, da auch die anderen Standbeine nach und nach wegbrachen. Denn Brita Hannemann führt seit ihrer Zertifizierung zur Wanderleiterin vor zehn Jahren nicht nur durch die Landschaft der Fläming- und Nuthe-Nieplitz-Region, sondern sie gehört auch zum Team der Jüterboger Stadtführer. Dazu kommen Natur-Arbeitsgemeinschaften in Grundschulen und mehrere Sportgruppen für ältere Semester, die im vergangenen Jahr wegen der Pandemie fast vollständig ausfielen.

Der Rucksack samt Wanderschuhen und Stöcken am Wegweiser ist das Logo der Wandersfrau. Quelle: Privat

„Wandern, überhaupt das Draußen-Sein in der Natur, gehört zu mir schon seit meiner Kindheit. Kein Jahr, in dem meine Eltern nicht Wanderurlaub in der Sächsischen Schweiz verbrachten und an den Wochenenden an irgendeinen See zum Baden fuhren“, blickt Hannemann zurück. Die Lehre zur Forstwirtschaftlerin war die logische Konsequenz.

Als im Vorfeld des Deutschen Wandertages, der 2012 im Fläming stattfand, für die Ausbildung zum Wanderleiter geworben wurde, zögerte Hannemann nicht lange, sondern machte ihre Leidenschaft zum Beruf. Der Zertifizierung zur Wanderleiterin folgte die Ausbildung zur Natur- und Kulturführerin.

Alles hängt zusammen

Nicht nur die landschaftlichen Reize ihrer Heimatregion sind das, was sie bei ihren Touren durch ihre Heimatregion vermitteln will. Bereits als Kind hat sie sich intensiv mit Ahnenforschung, Orts- und Regionalgeschichte befasst und gibt ihr Wissen dazu gerne an andere weiter. „Alles, was wir heute sehen in unserer Kulturlandschaft, also die Natur und die Historie, hängt schließlich irgendwie zusammen“, ist sie überzeugt.

Mehr als 30 verschiedene Touren mit unterschiedlichen Schwerpunkten hat sie im Laufe der zurückliegenden Jahre erarbeitet. Gesundheitswanderungen zur allgemeinen Mobilisation oder mit sportlichen Einlagen für besonders Ehrgeizige gehören ebenso zu ihrem Angebot wie eher gemütliche Spaziergänge und Kräuterwanderungen.

Brita Hannemann liebt die Stille. Quelle: privat

Die Corona-Zwangspause hat die Naturliebhaberin genutzt, um ihrem Touren-Katalog weitere Neuerungen hinzuzufügen. „Nicht nur weil einige meiner Stammgäste inzwischen alle meine Touren kennen und heiß auf Neues sind, sondern auch, weil es mir selbst so großen Spaß macht“, so Hannemann.

Baden ohne nass zu werden

„Waldbaden“ heißt eine der Neuerungen. „Die Badesachen können dabei getrost zu Hause bleiben, denn es geht um Entschleunigung und um Meditation in der Stille der Natur, die so wohltuend sein kann, wie ein warmes Bad, wenn man sich darauf einlässt und keine Angst vor der Stille hat“, beschreibt Hannemann das neue Angebot.

„Von mir aus könnte es sofort losgehen und ich hoffe, dass ich nach den bereits in diesem Jahr ausgefallenen Wanderungen zu Neujahr und durch die Winterlandschaft wenigstens nicht auch die Frühlingswanderung absagen muss“, beschreibt Brita Hannemann ihre Ungeduld.

Stattfinden soll diese am 21. März und von Petkus aus über Ließen und zurück nach Petkus führen. „Auch hier geht es um das Erleben der erwachenden Natur und um Heimatkunde“, macht sie vorab Appetit.

Wer auf dieser oder einer anderen Wanderung mit dabei sein möchte, findet unter www.brita-hannemann.de alle notwendigen Informationen.

