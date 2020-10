Jüterbog

„Die Oper ist tot, es lebe die Musik!“, verkündete Dirigent Fabian Enders gleich zu Beginn des Konzerts. Momentan ist es nur der erste Teil, der wahr ist. Kultur und Musik lässt überall noch auf sich warten. Umso glücklicher schätzten sich die Jüterboger am Samstag, dass sowohl das märkische Kammerorchester als auch die sächsische Solistenvereinigung die Nikolaikirche wieder zum Klingen brachten.

Ein großer Dank ging dabei wohl an deren Architekten – denn auf den Emporen fanden die 17 Sängerinnen und Sänger aus Leipzig Platz – mit dem in Corona-Zeiten vorschriftsmäßigen Abstand zum Publikum.

Geburt, Leiden und Auferstehung

Die Jugendlichen des Kammerorchesters hatten sich ein Oratorium gewünscht – die Entscheidung fiel letztendlich auf den „Messias“ von Georg Friedrich Händel unter anderem, weil „die Kürzung hier mit den geringsten Schmerzen möglich war“, wie Enders sagte. Und der Dirigent fügte hinzu: „Und, weil die Kürzung auch am unproblematischsten erfolgen kann“. Da das Oratorium „Messias“ keine durchgängige Lebensgeschichte erzähle, sondern das Leben von Jesus in einzelnen Bildern beschreibe fiele es nicht so auf, wenn einige fehlen würden. Die drei großen Themen – Geburt, Leiden und Auferstehung – waren trotz der Kürzungen gut zu erkennen.

Veränderte Instrumentierung

Tatsächlich liegen das Umschreiben und Anpassen an die Situation des Konzertes ganz in Händels Tradition. Der Komponist – er lebte von 1685 bis 1759 und verfasste 25 Oratorien – änderte regelmäßig etwas am „Messias“. Das Oratorium wurde je nach Zuhörerschaft und Bedarf uminstrumentiert. Die Fassung, die die Musiker am Samstagabend vortrugen, war die Urfassung von 1741, die erst vor zwei Jahren erschien.

So gut wie keine Übungszeit

Innerhalb von drei Wochen stellte Händel das Stück fertig – und noch weniger Zeit hatten die Musiker zum Proben. Gerade einmal drei Tage hatten sie vor dem Konzert, in denen das Orchester proben konnte, jeden Tag zwischen zwei bis drei Stunden. „Mit dem Chor spielen wir tatsächlich erst seit gestern“, sagte Enders. „Das war ein ganz schöner Ritt, sehr intensiv.“ Die fehlende Übungszeit dürfte kaum jemanden aufgefallen sein – die Kirche vibrierte förmlich beim „Halleluja“, dem bekanntesten Teil des Werkes. Das Kammerorchester bestehend aus Jugendlichen des Umkreises im Alter zwischen 12 und 20 Jahren wurde durch professionelle Musiker unterstützt und erweckte teilweise den Eindruck, als hätte ein ganzes Orchester im Kirchenschiff Platz gefunden.

Der „Messias“ ist bis jetzt das größte Projekt des Kammerorchesters. Fabian Enders, dessen Augenmerk auch besonders auf Oratorien liegt, sagt: „ Oratorien haben mich gereizt. Das was in der Oper sonst über Kostüme und Bühnenbild vermittelt wird liegt beim Oratorium nur im Klang. Der Ausdruck liegt also in der Musik und nicht im Äußeren“.

Von Antonia Engel