Jüterbog/Ludwigsfelde

Am heutigen Freitag, 29. November, dem Tag des globalen Klimastreiks, laden auch in Jüterbog die Parents for Future wieder zu gemeinsamen Aktionen ein. Um 12 Uhr startet eine Müllsammel-Aktion am Jüterboger Marktplatz.

Um 14 Uhr startet die Fridays-for-Future-Demo und Müllsammeln vom Bahnhof Ludwigsfelde aus, und von 17 Uhr bis 18.30 Uhr findet im Evangelischen Gemeindehaus (Planeberg 71) in Jüterbog ein Vortrag mit Diskussion zum Thema „Was geht mich das Klima an?“ statt.

Von MAZonline