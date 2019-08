Potsdam/Jüterbog

Es geschah am 14. Februar 2019 am frühen Abend: Nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf dem Edeka-Parkplatz in der Jüterboger Schloßstraße stach der eine mehrfach auf den anderen ein. Das Opfer, 47 Jahre alt, wurde dabei lebensbedrohlich verletzt, sofort in ein Krankenhaus eingeliefer...