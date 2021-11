Jüterbog

Mit der Schaffung einer Begegnungsstätte und der Wahl eines ehrenamtlich agierenden Beirates, der sich mit seinen Ideen in die Belebung des Stadtteils einbringen kann sowie Wünsche und Anregungen der Einwohner bündelt, geht man im Jüterboger Stadtteil Jüterbog II seit 2017 einen vielversprechenden Weg. Nun, am Ende der zweiten, jeweils zweijährigen Wahlperiode, stehen für das Gremium nun turnusmäßig Neuwahlen an. Jeder der mindestens 16 Jahre alt ist und im Quartier wohnt oder arbeitet, darf dazugehören.

Alle Ideen kommen auf den Tisch

Wichtigster Zweck des Quartiersrates ist die Verwaltung des Aktionsfonds, des über das von Bund, Land und Kommune getragenen Förderprogramms „Soziale Stadt“. Sämtliche Vorschläge aus den Reihen der Anwohner, Vereine und Initiativen kommen dabei auf den Tisch des Beirates, der dann im Rahmen des jährlichen Gesamtbudgets von 2.500 Euro über die projektbezogene Vergabe von bis zu 250 Euro entscheidet.

Im Stadtteiltreff können auch Spiele für Daheim oder für gesellige Runden unter Nachbarn ausgeliehen werden. Quelle: Uwe Klemens

„Die genannten Summen zeigen, dass man damit keine Riesenprojekte verwirklichen kann, aber es geht dabei ja genau um die vielen kleinen Ideen, die zur Belebung des nachbarschaftlichen Miteinanders und zur Verbesserung der baulichen Situation beitragen und die mit diesem Geld eine Art Anschubfinanzierung bekommen“, erläutert Alexandra Valentin, die im Auftrag der Stadt als Gebietsbeauftragte der Brandenburgischen Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung agiert.

Gelungene Projekte dieser Art sind der wöchentliche Kreativabend, dessen Grundausstattung über den Sonderfonds finanziert wurde, sowie die ebenfalls regelmäßig stattfindende Qi-Gong-Runde in den von der Stadt in der Brückenstraße als Stadtteiltreff angemieteten Räumen.

Ein handgeschriebenes Schild am Eingang lädt zum Eintreten ein. Quelle: Uwe Klemens

Hinzu kommen das Nachbarschaftscafé, dessen Türen jeden Mittwochnachmittag offenstehen, sowie Bastelnachmittage, die besonders bei älteren Anwohnern beliebt sind. Der anfänglich mit großer Begeisterung aufgenommene Spielenachmittag ist inzwischen mangels Zuspruch ebenso vom Veranstaltungskalender verschwunden, wie die Schach-AG, könnte aber auf Wunsch jederzeit wiederbelebt werden.

Beirat ist Multiplikator

Aufgabe des Quartierrates ist es, als Multiplikator Ideen dieser, zu denen in der Vergangenheit auch Flohmärkte gehörten, einzusammeln und im Idealfall das Quartiersmanagement bei der Umsetzung zu unterstützen. Die Zusammenkünfte des Gremiums finden etwa vier bis sechs Mal im Jahr statt, so dass der Aufwand für den einzelnen Mitstreiter überschaubar bleibt.

Quartiers-Managerin Alexandra Valentin hofft auf mehr jüngere Mitglieder im Beirat. Quelle: Uwe Klemens

„Jeder, der im Quartiersrat mitarbeiten will, ist willkommen, aber jeder sollte auch wissen, dass es hier nicht um städtebauliche Entscheidungen geht, die nach wie vor in der Stadtverordnetenversammlung fallen, was in der Vergangenheit zum Teil auch schon für Enttäuschung gesorgt hat“, dämpft Valentin vorsorglich unzutreffende Erwartungen.

Mitmachen kann jeder, der seine Bewerbung entweder schriftlich in den Briefkasten des Treffpunkts gesteckt oder dort persönlich abgegeben oder auch per E-Mail unter soziale-stadt-jueterbog@bbsm-brandenburg.de gesandt hat. Auch telefonisch unter 0177/6 90 55 60 nimmt die Quartiers-Managerin Bewerbungen entgegen.

Wie viele der derzeit neun Beiräte weitermachen wollen, kann Valentin derzeit nicht sagen. Zehn Mitglieder darf der Beirat maximal haben. Sollte es mehr Bewerben geben, entscheidet das Quartiers-Management zusammen mit der Stadtverwaltung, wer in das Gremium berufen wird. Die erste Sitzung des neuen Quartierrates soll am 24. November stattfinden. Dass künftig auch die Altersgruppe der Unter 30-Jährigen mit vertreten sein wird, ist eine der Hoffnungen der Quartier-Managerin.

Von Uwe Klemens