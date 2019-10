Jüterbog

Ein Unbekannter schubste einen 29-Jährigen am Freitagmorgen (1.55 Uhr) auf dem Bahnhofsvorplatz in Jüterbog zur Seite und raubte ihm ein schwarzes Rad. Die Polizei sucht nun nach einem Mann mit Vollbart: 25 bis 30 Jahre alt, von schmaler Statur, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er trug eine sehr helle Jeanshose und einen dunklen Kapuzenpullover. Hinweise an die Polizei unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline