Im alten Russenbahnhof in Jüterbog sind – wieder einmal – Polizisten für eine Durchsuchung angerückt. Seit Montagmorgen sind mehrere Beamte der Kriminalpolizei und der Bereitschaftspolizei vor Ort. Das bestätigte ein Polizeisprecher in dieser Woche auf Anfrage der MAZ.

Wie der Sprecher weiter erklärte, habe ein Ermittlungsrichter die Durchsuchung angeordnet. Im Raum steht der Verdacht eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Das bestätigte auch eine Sprecherin der zuständigen Staatsanwaltschaft in Potsdam. In dem Gesetz wird unter anderem geregelt, was mit Gegenständen und Stoffen geschieht, die einst im Krieg eingesetzt wurden.

„Aus ermittlungstaktischen Gründen“ keine Details

Offiziell, so hieß es am Mittwoch von der Staatsanwaltschaft, könne man zum Tatverdächtigen derzeit noch nichts sagen. Auch Details zu den Vorwürfen, die gegen ihn im Raum stehen, wolle man aus ermittlungstaktischen Gründen momentan nicht preisgeben.

Archivbild: 2015 wurden diese Raketen bei einer Razzia im Russenbahnhof in Jüterbog gefunden. Quelle: Kathrin Burghardt

In dem Gebäude unweit vom Jüterboger Bahnhof betreibt ein Mann seit mehreren Jahren einen Militaria-Handel. In der Vergangenheit rückte die Polizei bereits etliche Male an, um den ehemaligen Russenbahnhof zu durchsuchen. 2015 wurden dabei unter anderem Raketen gefunden. Schon zwei Jahre zuvor kamen im Keller des Gebäudes Waffen- und Sprengstoffteile zum Vorschein, die den Bestimmungen des Kriegswaffenkontrollgesetzes widersprachen. Der Mann war damals bei einer Explosion in seinem Keller verletzt worden. Zwei Ermittlungsverfahren in den Jahren 2008 und 2009 wurden eingestellt. 2010 wurde der Russenbahnhof erneut durchsucht. Das Amtsgericht Luckenwalde verurteilte den Mann 2012 zu zwei Jahren Haft auf Bewährung.

Unklar, ob Waffen scharf sind

Auch bei der derzeitigen Durchsuchung rechnet man offenbar mit ähnlich explosiven Funden wie in der Vergangenheit. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft erklärte am Mittwoch: „Ob es sich ausschließlich um Waffen handelt, die bereits unbrauchbar gemacht wurden, ist noch unklar.“ Klarheit wird es wohl erst in einigen Wochen geben. Noch dauert der Einsatz der Polizei in Jüterbog an.

