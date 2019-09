Jüterbog

Dieses Ergebnis musste erst einmal verdaut werden. Die Verlierer der Bürgermeisterwahl in Jüterbog zeigten sich schwer enttäuscht. Ihre Hoffnung, dass einer der drei Gegenkandidaten den Amtsinhaber in die Stichwahl zwingt, löste sich in Luft auf. Arne Raue (WsJ) siegte derart überlegen, dass er alle Hoffnungen seiner Gegner noch deutlich vor dem vorläufigen Endergebnis der Wahl pulverisierte.

Das Ergebnis war so eindeutig, wie es vorab nur Raue selbst und seine Unterstützer erwartet hatten. Mit 56,4 Prozent ging er als Sieger aus dem ersten Wahlgang hervor. Das beste Ergebnis erzielte er mit 64,5 Prozent in der Scholl-Schule, das schlechteste mit 36,4 Prozent in Werder. Ansonsten holte er überall mehr als die Hälfte der Stimmen bis auf die Kita „Struppi“. Auch dort lag er mit 49,1 Prozent nur knapp darunter – und doch deutlich vorn.

Freude bei WSJ

„Ich freue mich, dass der alte Bürgermeister der neue ist und dass das Bürgerbündnis trotz seines schmutzigen Wahlkampfs einen Dämpfer verpasst bekommen hat“, sagte WsJ-Fraktionsvorsitzender Alexander Struck der MAZ. „Ich hoffe, dass die Hetzjagd damit endlich aufhört und das BBJ einsieht, dass die Mehrheit der Bürger hinter Arne Raue steht.“

„Es ist alles so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe“, zeigte sich Hendrik Papenroth zufrieden. „Ich wünsche mir, dass wir wieder zur sachlichen Politik zurückkehren“, so der FBJ-Fraktionschef.

Enttäuschung bei den Verlierern

„Nach dem Fehlstart der geplatzten ersten Stadtverordnetenversammlung kann es eigentlich nur besser werden“, sagte SPD-Fraktionschef Falk Kubitza. Den eigenen Kandidaten Clemens Neumann hält er immer noch für geeigneter als Raue.

Auch beim Bürgerbündnis mit seiner Kandidatin Jaqueline Neumann ist man unzufrieden. „Wir haben unser Wahlziel nicht erreicht, wollten wenigstens eine Stichwahl, darüber sind wir enttäuscht“, so BBJ-Fraktionschef Uwe Hüttner. Natürlich akzeptiere man das Wählervotum und werde „entsprechende Schlussfolgerungen“ ziehen.

Der Wahlsieger selber will sich erst am Dienstag äußern.

Von Isabelle Richter und Hartmut F. Reck