Jüterbog/Werbig/Blönsdorf

In der letzten Woche vor dem Schulbeginn geht es an allen Schulen der Region wieder hoch her. Zwar waren noch keine Schüler anwesend, aber Lehrerinnen, Schulsekretärinnen, Hausmeister und Reinigungspersonal waren wieder voll in Aktion. Neben etlichen Schul-, Klassen- und Fachkonferenzen, Weiterbildungen und Abstimmungsgesprächen ging es vor allem für die Klassenlehrer darum, ihre Klassenzimmer einzurichten, die Wände und Fenster zu dekorieren, neue Schulbücher abzustempeln, Lehrmaterialien und Namensschilder auf den Tischen zu verteilen und die Klassenbücher auszufüllen. „Die Lehrer sind seit Montag wieder in der Schule“, sagt Werbigs Schulleiterin Petra Schrank. „Die Räume blinken und alles ist schön bestückt.“ Insgesamt erwarten die fünf Grundschulen in Jüterbog und Umgebung 199 Abc-Schützen.

Schollschule: 56 Erstklässler

56 kommen allein auf die Geschwister-Scholl-Schule in der Neuen Wohnstadt in Jüterbog. Sie werden auf zwei reguläre 1. Klassen und zwei Flex-Klassen verteilt. In den Flex-Klassen werden je zur Hälfte Erst- und Zweitklässler unterrichtet. Außerdem erwartet die Schollschule eine neue ausgebildete Lehrerin. Begrüßt werden die Erstklässler am Sonnabend bei der Einschulungsfeier von der neuen Schulleiterin Dana Seehaus, die Nachfolgerin der langjährigen Rektorin Mechthild Mews, die in den Ruhestand gegangen ist. Ort der Veranstaltung wird die große Turnhalle der Schule sein. Trotzdem findet die Einschulung in zwei Etappen statt und jeder Schulanfänger darf nur eine gewisse Anzahl an Angehörigen mitbringen.

Lindenschule: 44 Abc-Schützen

Die Lindenschule in Jüterbog erwartet 44 Schulanfänger. Sie werden auf eine Regelklasse und zwei Flex-Klassen verteilt. Zwei Lehrerstellen werden an der Schule neu besetzt, davon eine von einer Seiteneinsteigerin.

In den großen Ferien fand eine Grundreinigung aller Schulen statt wie hier in der Turnhalle der Linden-Grundschule Jüterbog. Quelle: Hartmut F. Reck

Die Einschulungsfeier findet in der Turnhalle der Schule statt. Sie ist ausreichend groß um den Abstand zwischen den angemeldeten Gästen einzuhalten, teilt Schulleiterin Jana Simon mit. Auch hier gilt, dass nur negativ Getestete das Schulgelände betreten dürfen. Außerdem gilt die Maskenpflicht.

Evangelische Grundschule: 24 Schulanfänger

Seit je her läuft die evangelische Grundschule in Jüterbog nur einzügig. Das heißt, dass hier jedes Schuljahr nur 24 Erstklässler aufgenommen werden, die eine gemeinsame Klasse bilden. Zwei neue Lehrkräfte werden auch erwartet. Dabei handelt es sich um Seiteneinsteigerinnen mit Lehrerfahrung. Die Schulzeit beginnt am Sonnabend mit einem Einschulungsgottesdienst in der Nikolaikirche. Jeder Familie steht eine Kirchenbank zur Verfügung. Dazwischen bleibt immer eine frei.

Grundschule Blönsdorf: 54 Erstklässler

Insgesamt 54 Abc-Schützen werden künftig die Thomas-Müntzer-Grundschule in Blönsdorf besuchen. 17 beziehungsweise 18 von ihnen bilden jeweils eine Regelklasse und neun beziehungsweise zehn werden einer der beiden Flex-Klassen zugeteilt. Die Einschulungsfeier ist auf der Freilichtbühne des Schulhofs geplant. Auch hier gilt Test- und Maskenpflicht. Die Blönsdorfer Grundschule bekommt außerdem eine ausgebildete Pädagogin als neue Lehrerin.

Grundschule Werbig: 21 Schulanfänger

In der Ludwig-Achim-von-Arnim-Grundschule in Werbig erwartet das Schulkollegium zwei neue Lehrkräfte, beides Seiteneinsteigerinnen, und 21 Erstklässler, die auf zwei Flex-Klassen mit den künftigen Zweitklässlern verteilt werden. Die Einschulungsfeier wird wie im vergangenen Jahr draußen stattfinden. „Wir hoffen auf ein Einsehen des Wettergottes“, meint Schulleiterin Petra Schrank, „sonst müssen wir eben noch schnell ein Zelt aufbauen.“ Die Besucherzahl ist auf fünf Familienmitglieder pro Erstklässler begrenzt. Natürlich gelten auch hier die Hygienebestimmungen mit Test- und Maskenpflicht.

Von Hartmut F. Reck