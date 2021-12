Regional mir nicht egal: Netzwerk übergibt Spenden an Dynamo Jüterbog und Jugendraum Bochow

Jüterbog

Das Netzwerk „Regional, mir nicht egal!“ hat auch in diesem Jahr Spenden für nachhaltige Kinder- und Jugendprojekte gesammelt. 4200 Euro von 21 Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region kamen zusammen. Sie wurden nun mit Unterstützung des Vereins der Freunde der Wirtschaftsjunioren Teltow-Fläming an die beiden per Abstimmung ausgewählten Initiativen übergeben. Projektleiter Robert Weise-Prüß bedankte sich bei den Beteiligten, die trotz der Schwierigkeiten in der Corona-Pandemie bei der Stange blieben.

Förderung für Judoverein Dynamo Jüterbog

Über 2100 Euro kann sich die Judosportgemeinschaft Dynamo Jüterbog freuen, die sich schon 2020 beim Netzwerk beworben hatte. Stellvertretend nahm Vereinsvorsitzender Stefan Winkler im Kreise einiger quirliger Judokinder den symbolischen Scheck entgegen. Er ist gleichzeitig Trainer und Prüfer in dem seit 1962 bestehenden Verein. Dieser bietet Kindern und Erwachsenen gleichermaßen einen Raum für sportliche Betätigung.

Ab fünf Jahren kann man Mitglied werden und zweimal pro Woche trainieren, etwa 50 Kinder und Jugendliche nutzen derzeit die Angebote des Vereins. Gerade ihnen soll der Zuschuss in Form von Equipment wie Körperschutz oder Handschuhen zugutekommen. Neben Judo wird seit kurzem auch Muay Thai (auch Thaiboxen genannt) angeboten. Trainiert wird wegen Corona derzeit nach 2G-Regeln. Das allerdings hat auch Einschränkungen zur Folge: Der sonst immer mittwochs durchgeführte Kindersport für Zweieinhalb- bis Fünfjährige muss gerade pausieren.

Dass das Angebot kindgerecht und sicher ist, wurde am gleichen Tag durch den Kreissportbund Teltow-Fläming bestätigt. Die Koordinatorin für Sportjugend Charlotte Maiwald überreichte das Gütesiegel „Kinderschutz im Sport in TF“ an die Judokas. Sie sind damit der fünfte Verein, der alle Kriterien des Siegels erfüllt, von der regelmäßigen Vorlage des Führungszeugnisses und Anerkennung des Ehrencodex durch alle Trainer bis zur satzungsgemäßen Kinderschutzbeauftragten als Ansprechpartnerin.

Niedergörsdorf bekommt Spende für Jugendraum Bochow

Ebenfalls 2100 Euro gehen in die Gemeinde Niedergörsdorf für die Sanierung des Jugendraums im Ortsteil Bochow. Dieser stand jahrelang leer, weil es entweder zu wenig Jugendliche oder kein Interesse an dem Angebot gab. Doch inzwischen hat sich der Ort mit über 260 Einwohnern wieder berappelt. Nachdem schon das Dorfgemeinschaftshaus mit Unterstützung der Gemeinde in Schuss gebracht wurde, fanden sich einige 14- bis 15-jährige Mädchen zusammen und ergriffen die Initiative.

Scheckübergabe für den Jugendraum Bochow (Bettina Schendel, Robert Weise-Prüß und Doreen Boßdorf – von links) Quelle: gb-design Gerald Bornscheingb-design Gerald Bornschein

In Eigenleistung wurden Wände gemalert, Türen abgeschliffen und der Raum neugestaltet, der Pandemie zum Trotz waren sie dabei sehr motiviert, berichtet Ortsvorsteherin Bettina Schendel. Doch nun muss noch der Fußboden professionell hergerichtet werden, das ist mit Eigenmitteln nicht mehr zu schaffen. Die Spende soll in Verbindung mit der durch Bürgermeisterin Doreen Boßdorf fest zugesagten Restfinanzierung durch die Gemeinde die Realisierung ermöglichen. Für die weitere Nutzung des Raumes sollen künftig auch die noch jüngeren Bochower mit einbezogen werden.

Mit der diesjährigen Übergabe wurde die Marke von 40.000 Euro Gesamtfördersumme übersprungen. Insgesamt 29 Vorhaben wurden seit 2010 unterstützt.

Weitere Anträge auf Unterstützung regionaler Projekte können zur Förderung im nächsten Jahr auf der Website www.regional-mir-nicht-egal.de eingereicht werden.

Von Gerald Bornschein