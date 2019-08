Jüterbog

„Die, die am besten durchhalten, sind die 13-, 14-, 15-jährigen Mädels“ sagt Diplom-Holzwirt Wilhelm Unnerstall. Bereits vor Jahren hat der Jüterboger Unternehmer für einen Messe-Stand auf der Grünen Woche eine Ruderbank entworfen, bei der ein angeschlossener Computer den körperlichen Einsatz in Bonuspunkte umrechnet. Bis zu zwei Stunden würden manche ehrgeizigen Mädels durchhalten, erzählt der Erfinder.

Baum-Rudern am Fürstentag

Am Jüterboger Fürstentag, der diesmal am 14. September stattfindet, stellt Unnerstall seine Erfindung dem Rotary-Club Kloster Zinna für eine besondere Aktion zur Verfügung. Auf dem geöffneten Hof des Buchhändlers Kaim in der Mönchenstraße 31 informieren die 30 Mitglieder des Clubs über Arbeit und laden die Gäste ein, sich mit einer Ruderpartie an der Wiederaufforstung der etwa 400 Hektar großen, im vergangenen Jahr beim Waldbrand niedergebrannten Waldfläche bei Frohnsdorf zu beteiligen. Pro 150 Meter zurückgelegter Ruderstrecke markiert der Computer einen Baum als neugepflanzt. „Etwa 500 Bäume wollen wir an diesem Tag erreichen“, sagt Unnerstall und setzt dabei nicht nur auf die ehrgeizigen Mädels. Etwa zwei Hektar könnten mit den Bäumen bepflanzt werden.

Die Kosten übernehmen die Rotarier

Die Kosten für die erruderten Bäume spendieren die Rotarier. Da die veranschlagte Summe bei etwa 8000 Euro liegt, haben auch andere Rotary-Clubs aus der Region ihre Bereitschaft signalisiert dem Klosteraner Club finanzielle unter die Arme zu greifen.

Die Wiederaufforstung geschieht nicht durch das Einsetzen von jungen Bäumen, sondern durch das Einpflügen von Eicheln mittels Pferdepflug. „Ich habe schon viel gesehen, aber diese Methode noch nicht und bin selbst gespannt, wie es funktioniert“ sagt Unnerstall. Ausgesät werden soll noch in diesem Herbst. „Wenn alles gut geht und der Herbst und das Frühjahr nicht zu trocken sind, sehen wir im nächsten Jahr schon das erste Grün“, so Unnerstall.

Von Uwe Klemens