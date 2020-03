Schaufenster-Gestaltung als Marketing-Aktion

Jüterbog

„Vorhang auf für die Schaufensterwelten der Jüterboger Altstadt“ lautet der Titel des Wettbewerbsbeitrages, mit dem sich die Arbeitsgruppe „Interessengemeinschaft Innenstadt“ des Heimatvereins Jüterboger Land an der diesjährigen City-Offensive der Industrie- und Handelskammer beteiligt. Mitte Februar endete die Bewerbungsfrist für den diesjährigen Wettbewerb, bei dem erstmals neben den Kategorien „Event“ und „Kampagne“ auch ein Sonderpreis für die beste Idee beim Innenstadt-Management ausgelobt wurde.

Bis zum letzten Tag hatten Interessengemeinschaft und die für das Stadtmarketing zuständige Rathausmitarbeiterin Kathrin Burghardt die Details ihres Projektes geheim gehalten, um keine Nachahmer als Konkurrenten für das ausgelobte Preisgeld auf den Plan zu rufen. 10.000 Euro stehen allein in der Sonderkategorie zur Verfügung.

Zweieinhalb Wochen lang zittern

Bis zur Bekanntgabe der Gewinner, die am 20. März im Potsdamer Havelsaal von der Jury bekanntgegeben und gekürt werden, müssen die Jüterboger nun noch zweieinhalb Wochen zittern. Denn bekommen sie das Geld nicht, wird aus dem Schaufenster-Projekt, zumindest in der angedachten Form, wohl nichts.

„Das Schaufenster ist das Aushängeschild für jeden einzelnen Laden, wird aber von vielen Geschäftsleuten noch lange nicht so wahrgenommen“, sagt Burghardt. „Kunden bleiben vielleicht auch deshalb aus, weil es einfach an Reizen fehlt, neugierig stehen zu bleiben, sich das Schaufenster genau anzuschauen und dann vielleicht in den Laden zu gehen“, vermutet sie. Und sie blickt schwärmerisch auf die Zeit zurück, als sie sich als an den Scheiben glitzernder und märchenhaft gestalteter Auslagen noch selbst die Nase platt gedrückt hat.

Projekt ist Hilfe zur Selbsthilfe

„Die Forderung der Händler ,Macht was, um unsere Situation zu verbessern’ unterstützt das Schaufenster-Projekt nun als Hilfe zur Selbsthilfe“, blickt die Stadtmarketing-Frau voraus. Angedacht ist, mit dem Preisgeld Referenten einzuladen und Workshops für Laden- und Hausbesitzer zu veranstalten, bei denen es um die Schaffung von sehenswerten Schaufenstern gehen soll. Bereits angefragt wurden die Macher der „Augsburger Märchenstraße“, nach deren Konzept aus langweilig gestalteten Fenstern Blickfänge wurden. Nicht nur die jeweiligen Händler, sondern das gesamte Stadtbild können davon profitieren, lautet Burghardts Erwartung. Sofern auch die Besitzer ungenutzter Ladenflächen mitziehen, ließe sich zwar nicht das Leerstands-Problem an sich beseitigen, aber die Negativ-Ausstrahlung wäre deutlich geringer, wovon am Ende nicht nur die Geschäftsleute, sondern das Flair und somit die Aufenthalts-Qualität in der gesamten Stadt profitieren würden, ist sich Burghardt sicher.

Ein Schaufenster-Wettbewerb, dessen Gewinner zum Fürstentag gekürt würden, in der Vorweihnachtszeit von den eingeladenen Referenten geschaffene „Magische Schaufensterwelten“ und die thematische Präsentation besonderer Exponate aus dem Fundus des Heimatmuseums könnten die nächsten Phasen des Projektes sein. Dessen Krönung wäre zur 850-Jahr-Feier der Stadtrechts-Verleihung in vier Jahren die Darstellung des Stadtmärchens „Der Schmied zu Jüterbog“ in Form von Marionetten-Szenen, die dann in den Schaufenstern der Stadt präsentiert würden.

Skepsis bleibt trotzdem

„Die Projekt-Idee ist gut, kostet die Händler dann aber auch viel Geld und am Ende kaufen die Kunden dann doch online“, dämpft Simone Linke vom gleichnamigen Modehaus allzu große Erwartungen an die Beteiligung. „Die Stimmung und der Zusammenhalt unter den Händlern ist schlecht und die Zeiten werden nicht besser. Auch ein noch so schönes Schaufenster ändert daran nichts.“

Von Uwe Klemens