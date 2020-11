Schlenzer

Steffen Marwitz liebt die Welt der Miniaturen. Als Schüler interessierte er sich für den Schiffsmodellbau und war in Mellensee bei der Gesellschaft für Sport und Technik auch als Übungsleiter aktiv. Nach seinem Umzug von Mellensee nach Schlenzer musste er sich etwas anderes suchen, denn ohne Wasser kam Schiffsmodellbau nicht mehr in Frage. Und so kam er auf die Idee, eine Miniatur-Eisenbahnanlage zu bauen. Er sattelte vom Schiffsbauer zum Eisenbahner um.

Inzwischen hat der gelernte Elektriker seine Anlage, Spurweite TT zum dritten Mal umgebaut. Anfangs standen Loks und Waggons mehr oder weniger auf dem Dachboden und fuhren dort hin und wieder ihre Runden. Dann wurde ein extra Raum hergerichtet und eine große Platte mit allem drumherum gebaut. Als Unterbau dienten Küchenschränke. Aus Platzgründen musste die Spanplatte dann allerdings halbiert werden. Sie ist jetzt nur noch fünf Quadratmetern groß und befindet sich in einem zehn Quadratmeter großen Raum im Obergeschoss. „Die Modelleisenbahn ist nicht digital, sondern analog. Ein Umbau würde sich nicht lohnen“, sagt der gebürtige Luckenwalder.

Die Welt der Miniatur-Eisenbahn fasziniert ihn nach wie vor. Da der 56-Jährige gesundheitlich angeschlagen ist, kann er seinem Lieblingshobby nicht mehr so oft nachgehen. Normalerweise ist das Modelleisenbahnzimmer sein Reich. Er bezeichnet es als „Papas Sperrgebiet“. Während der alleinerziehende Vater seiner Tochter Stella sonst kaum einen Wunsch abschlagen kann, darf die Zehnjährige den Raum mit der Eisenbahnanlage nur unter bestimmten Voraussetzungen und mit Auflagen betreten. Sie weiß aber, wo das Licht angeht und wie der Lautsprecher funktioniert.

Szenen seines Lebens in Miniaturformat

Er hat die Anlagen so gestaltet, dass sie sein Leben widerspiegelt. „Alles, was mein Leben betrifft, findet man hier wieder“, berichtet er. Seine Armeezeit spielt dort ebenso eine Rolle wie die Geburt seiner beiden Kinder. Selbst sein Wohnhaus und die Autos, die er fuhr, wie den 600er Trabi, den Citroën, den Passat und den Opel findet man in den Bausätzen wieder.

Heutzutage sei es kein Problem, bestimmte Figuren oder Gebäude zu bekommen. „Ich könnte sogar mein eigenes Wohnhaus in entsprechendem Maßstab anfertigen lassen“, so Steffen Marwitz. Für den Tüftler und Bastler gibt es kaum etwas Schöneres, als die Züge in der selbst gestalteten Landschaft ihre Runden drehen zu lassen. Diese Faszination motiviert ihn sogar zum Treppensteigen ins Obergeschoss – trotz Atemnot.

Weihnachtsmarkt auf der Spanplatte

Dass durch die Coronapandemie keine Weihnachtsmärkte stattfinden dürfen, stört dem Modelleisenbahner nur bedingt. „Ich habe meinen kleinen Weihnachtsmarkt auf der Eisenbahnplatte mit einem Weihnachtszug, Lichtorgel, Buden und Musik. Auf Schnee habe ich absichtlich verzichtet. Den haben wir ja seit Jahren nicht. Das wäre unrealistisch.“ Sein Grundstück dekoriert er in diesem Jahr eher minimalistisch. „Wenn man es jedes Jahr so aufwendig macht, ist es nichts Besonders mehr“ sagt er.

Seine Liebe zur Eisenbahn spiegelt ich auch im Internet wieder. So verfolgt er regelmäßig die Internetseite des Miniatur Wunderlandes Hamburg, der größten Modeleisenbahn der Welt. Zudem beteiligt er sich am Eisenbahnspiel und gewann er in den vergangenen Jahren 9000 Freunde auf der ganzen Welt. Davon 800 echte Freunde, mit denen er sich auch regelmäßig schreibt.

Von Margrit Hahn