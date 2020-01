Das hat von der glanzvollen Gablona-Zeit überlebt

Neuheim

Der Schmuckhersteller Gablona war bis zur Wende einer der größten Arbeitgeber in der Jüterboger Region und exportierte seine glanzvollen Produkte nicht nur in sämtliche, damalige „Bruderstaaten“, sondern auch in westliche Länder. Mit der Wende begann der Niedergang des Betriebes, der 1992 privatisiert und 2011 an eine Investor-GmbH verkauft wurde. Der Firmenname, einige der ehemaligen, heute überwiegend leerstehenden Produktionsgebäude und die Galvanik als einziger überlebensfähiger Geschäftsbereich sind das einzige, was von Gablona noch übrig ist.

Erinnerungen glänzen wie früher der Schmuck

„Und die Erinnerung“, ergänzt Stefan Zikul, der als 20-Jähriger in den volkseigenen Betrieb kam, 1978 Betriebsleiter wurde und 1992 mit zwei weiteren Mitarbeitern Gablona als GmbH weiterführte. Wenn der 81-jährige einmal ins Erzählen kommt, purzeln die Erinnerungen an die glanzvolle Gablona-Zeit vor der Wende und die weniger strahlende danach nur so hervor.

„Umso größer der Abstand wird, desto größer wird im Nachhinein mein Respekt vor dem, was unsere Mitarbeiter geschaffen haben“, sagt Zikul, der es schadet findet, dass damals niemand daran dachte, die in Neuheim und seinen Außenwerkstätten in Luckenwalde, Falkensee und Illmenau entstandenen Schmuckstücke zu sammeln. Eine kleine Vitrine im Büro des heutigen Inhabers, eine paar von Zikul privat gesammelte Stücke und einige Exponate im Dorfgemeinschaftshaus zeugen von der Handwerkskunst der Schmuckmacher.

Orts- und Firmengeschichte eng verwebt

Die Geschichte der Firma und des Ortes sind eng miteinander verwebt. Fast alle Einwohner des im Krieg für die Erweiterung des Truppenübungsplatzes leergezogenen, 1946 mit Flüchtlingen aus den Ostgebieten neubesiedelten Ortes kamen aus der Schmuckhersteller-Hochburg Böhmen. Wenige Jahre nach der Neubesiedelung gründeten die Heimarbeiter eine Genossenschaft, aus der später ein VEB wurde. Der Name Gablona ist eine Referenz an das tschechische Gablonez. Das bis zum Leerzug Dorf Zinna heißende Dorf wurde in Neuheim umbenannt. Fast jeder im Ort hatte direkt oder indirekt mit der Schmuckherstellung zu tun.

„Bis zur Wende war die Mitarbeiterzahl auf 930 angewachsen, wovon etwa 500 in Neuheim arbeiteten“, blickt Zikul zurück. Der damalige Jahresumsatz von 78 Millionen DDR-Mark belegt, wie gefragt die Neuheimer Broschen, Ringe, Anstecker, Gedenkmünzen und Kettchen waren. Der Betrieb verfügte nicht nur über Handarbeitswerkstätten, sondern auch über einen großen Maschinenpark, eine Galvanik zur Oberflächenveredlung, eine eigene Glasherstellung und eigene Design-Abteilung.

Wende-Euphorie verblasste rasch

Nicht nur die Veränderungen im eigenen Land, sondern auch der Zusammenbruch der Sowjetunion als größtem Abnehmer und die politischen und ökonomischen Veränderungen in den Bruderländern, ließen die Wende-Euphorie schnell verblassen. Steigende Edelmetall-Preise, eine auf Null gesunkene Nachfrage und schlechte Erfahrungen mit Investoren aus den alten Bundesländern zwangen Gablona im Laufe der 90er Jahre in die Knie.

Die wenige Monate nach dem Mauerfall in einer Auflage von 7000 Stück geprägte Gedenkmünze zu Mauerfall und Wiedervereinigung half nur kurze Zeit beim Überleben. Um sie an den Mann zu bringen, fuhren sogar Mitarbeiter aus der Produktion mit Klapptischen zu Messen und Märkten. Da die Banken keinen Kredit gaben und die Treuhand zur Privatisierung drängte, musste der Großteil der Mitarbeiter entlassen werden.

Galvanik-Abteilung hat als einzige überlebt

2011 übernahm der Jüterboger Goldschmied Gunar Kremling mit zwei Geschäftspartnern den Betrieb, um die Galvanik-Abteilung und die letzten zehn Mitarbeiter zu übernehmen. Schmuck wird nicht mehr produziert. Ausschließlich galvanische Dienstleistungen wie Verzinken, Passivieren, Brünnieren, Elektropolieren und Nitrobeizen von Metallen gehören zum heutigen Portfolio.

