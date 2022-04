Schönefeld

Ein Audi-Fahrer ist am Mittwochabend laut einem Zeugen in der Gottower Straße in Schönefeld gegen einen Bordstein gefahren. Das habe zu einem Reifenschaden geführt.

Polizisten trafen dann auf den Fahrer und nahmen den Unfall auf. Der Mann war betrunken, wie ein Vortest bestätigte. Ihm wurde daher die Weiterfahrt untersagt. Den Führerschein war er los und er musste außerdem eine Blutprobe abgeben.

Ludwigsfelde: Autofahrer war angetrunken

Beamte kontrollierten in der Nacht zum Donnerstag einen VW-Fahrer im Balzacring in Ludwigsfelde. Der Mann roch nach Alkohol. Ein Vortest erhärtete den Verdacht, dass der Mann getrunken hatte. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und nahmen eine Ordnungswidrigkeitsanzeige auf.

Jüterbog: E-Scooter verschwindet am hellichten Tag von Parkplatz

Unbekannte Täter haben am Mittwochvormittag einen schwarzen E-Scooter von einem Parkplatz in der Schloßstraße in Jüterbog entwendet. Es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Polizisten sicherten Spuren, nahmen eine Anzeige auf und veranlassten überdies die Fahndung nach dem Roller

Von MAZonline