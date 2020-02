Fleißige Helferin im Schulgarten

Jüterbog

Gesunde Schüler und ein gesundes Kollegium – an diesem Ziel arbeitet derzeit die Jüterboger Geschwister-Scholl-Grundschule. Dabei helfen soll unter anderem ein eigener Schulgarten, der vor gut einem Jahr auf dem Außengelände der Grundschule angelegt wurde. Auch in diesem Jahr soll dieser wieder ausgiebig für den Unterricht genutzt werden. Die nächste Ackersaison wird derzeit vorbereitet.

Projekt „Gemüse-Ackerdemie“ startete 2019

Seit 2019 nimmt die Jüterboger Schollschule am Landesprogramm „Gute gesunde Schule“ teil, welches vom gemeinnützigen Verein „Ackerdemia“ und der AOK Gesundheitskasse unterstützt wird. Im vergangenen Frühjahr wurde im Rahmen des Projektes „Gemüse-Ackerdemie“ der Schulgarten realisiert. Abschließend folgte im Herbst das große Erntedankfest. Was die Grundschüler dort zum Teil ausbuddelten, versetzte auch ihre Lehrer sowie die Vertreter des Vereins „Ackerdemia“ in Staunen.

Selbstständige Gärtnerin bot sofort ihre Hilfe an

Damit die von der Stadt bereitgestellte Rasenfläche aber überhaupt erst als Gemüseacker genutzt werden konnte, brauchte es im Vorfeld Unterstützer wie Doris Hoffmann. „Wann immer etwas gemacht werden sollte, stand sie uns mit Rat und Tat zur Seite“, berichtet Schulleiterin Mechthild Mews. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Sylvia Schreier und Petra Schmidt, die zusammen mit Carmen Ihme und Carola Kruppe zur Steuergruppe des Schulgarten-Projektes gehören, überreichte sie der fleißigen Helferin nun ein kleines Dankeschön für die Hilfe im vergangenen Jahr.

Doris Hoffmann ist gelernte Gärtnerin und Kauffrau. Seit Mai 1995 hat sie in Jüterbog ihr eigenes Unternehmen. Zur Geschwister-Scholl-Grundschule hatte die 65-Jährige schon immer eine enge Verbindung. Ihre Kinder wurden hier unterrichtet, genau wie jetzt auch ihre Enkel. Als sie vom neuen Schulgarten-Projekt hörte, stellte sie sich sofort als Helferin zur Verfügung. Mit ihrem Fachwissen sowie der Bereitstellung der nötigen Technik sorgte sie schließlich dafür, dass aus der Rasenfläche mit hartem und steinigem Boden ein nährstoffreicher Acker entstand.

Schulgarten wird als Lehrmittel vielseitig genutzt

„Wenn man nichts in den Boden reingibt, kann man auch nichts rausholen“, so die logische Schlussfolgerung der Expertin. Die Lockerung des Bodens durch Umgraben sowie die Versorgung mit Nährstoffen durch das Einarbeiten von Mist sei demnach zwingend notwendig – genau wie das regelmäßige Wässern der Pflanzen. Auch in diesem Jahr muss der Acker wieder vorbereitet werden. Laut Doris Hoffmann müsse dies bis Ende März geschehen. Im Anschluss könne dann die Saat erfolgen.

Das Aussäen sowie die regelmäßige Pflege, die Ernte und das Verarbeiten des Gemüses werden während der laufenden Ackersaison in die Unterrichtsfächer Naturwissenschaften, Sachkunde und Wirtschaft-Arbeit-Technik (WAT) sowie in die Arbeitsgemeinschaft „ Schulgarten“ integriert. Dabei hatte sich schon im ersten Jahr gezeigt, dass die Schüler ein großes Interesse an der Schulgarten-Arbeit haben.

Kinder bleiben interessiert bei der Sache

Doris Hoffmann kann dies auch bei ihren Enkelkindern beobachten. „Ich freue mich immer, wenn die Kinder nach Hause kommen und erzählen, dass sie wieder etwas geerntet haben. Sie bleiben interessiert dabei“, berichtet sie.

Ebenso wie die 65-Jährige weiß auch das Kollegium der Schollschule, wie gut der Schulgarten bei den Kindern ankommt. Laut ihrer Lehrer hätten die Schüler ein gewisses Verantwortungsbewusstsein für den Acker entwickelt – zudem hätten sie beim gemeinsamen Kochen großen Gefallen an den gesunden Mahlzeiten gefunden.

Schollschule sucht nach Helfern und einfachen Geräten

Damit auch die diesjährige Ackersaison ein Erfolg wird, braucht die Schollschule jedoch noch mehr Unterstützer wie Doris Hoffmann. Gesucht werden unter anderem Freiwillige, die zum Beispiel das Gießen in den Sommerferien übernehmen können, wenn Lehrer und Schüler nicht vor Ort sind. Darüber hinaus wird aktuell noch dringend Pferdemist für den Acker benötigt.

Auch über die Spende eines langen Gartenschlauchs sowie eines Sprengers würde sich die Schollschule freuen. Zudem würden aufgrund der Baustellen auch sogenannte Schlauchbrücken benötigt, die den Schlauch vor Beschädigungen schützen.

