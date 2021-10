Schwerer Unfall Jüterbog: Motorrad und Auto kollidieren

Jüterbog

Am Donnerstagnachmittag übersah in Jüterbog ein nach links abbiegender 46-jähriger Autofahrer einen entgegenkommenden Motorradfahrer (32). Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge und der Motorradfahrer wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Spezialklinik.

Die Polizei stellte zudem fest, dass der Motorradfahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Das beschädigte Motorrad wurde an einen Berechtigten übergeben. Aber auch das Auto war nicht mehr fahrtüchtig und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.

Von MAZonline