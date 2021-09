Jüterbog

Am Donnerstagnachmittag kam es in Jüterbog zum einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Dieser fuhr vom Fahrbahnrand der Herzberger Straße an. Dabei kollidierte er mit einem Linienbus. Der 77-Jährige die Kontrolle über seine Maschine, kam zu Fall und wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf insgesamt 500 Euro geschätzt wurde. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Von MAZonline