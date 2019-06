Der Tennis-Club Jüterbog bekommt nach dem Bau von drei neuen Sandplätzen nun auch einen eigenen Vereinsraum auf dem Sportkomplex in Altes Lager. Die Abrissfirma stellt derzeit den Rohbaustatus her. Auch der SG Blau-Weiß verfolgt die Arbeiten in dieser Woche mit Spannung. Beide Vereine haben ein freundschaftliches Verhältnis zueinander entwickelt.