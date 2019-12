Manche Prioritäten müssen verschoben werden

Jüterbog

„Wir werden zum Jahresende eine schwarze Null haben“, wiederholte Jüterbogs Kämmerer René Wolter im Bau- und Sanierungsausschuss das, was er bereits im Hauptausschuss angekündigt hatte. Nichtsdestotrotz befindet sich die Stadt in der Haushaltssicherung und muss daher die Auflage der Kommunalaufsicht erfüllen, eine Prioritätenliste im Hinblick auf die Finanzierbarkeit von Investitionen zu erstellen.

Und hier wird’s bereits eng. So stehen der Stadt 2020 zwei Millionen Euro aus Krediten und Kassenbestand für Investitionen zur Verfügung. Rechnet man den städtischen Eigenanteil der allerdringendsten Investitionen zusammen, liegt man mit gut 2,2 Millionen Euro um mehr als zehn Prozent darüber, genauer gesagt: mit 207.237 Euro.

Hoffnung auf bessere Zeiten

Dabei muss schon jede Menge auf das übernächste Jahr oder sogar später verschoben werden „in der Hoffnung auf bessere Zeiten“, so Kämmerer Wolter. Entweder, weil es für die als notwendig erachteten Investitionen keine Fördermittel gibt, oder weil schlicht das Geld für den Eigenanteil fehlt und dadurch auf Fördermittel verzichtet werden muss.

„Nicht darstellbar“, so die Lieblingsformulierung von Wolter, wenn seiner Meinung nach eine Investition aus finanziellen Gründen nicht umsetzbar ist. Etwa die 30.000 Euro zur Fortsetzung der Brand- und Blitzschutzarbeiten im Rathaus, oder die 110.000 Euro für die Feuerwehr Jüterbog (unter anderem energetische Sanierung, Ölabscheider, neue Fenster), oder die 48.000 Euro für die Feuerwehr Kloster Zinna (Dach- und Heizungssanierung).

Kein Geld für Pestalozzi-Schule und Wiesenhalle

„Nicht drumrum“, so Wolter, komme man bei der Weiterführung bereits begonnenen Investitionen, für die meistens auch entsprechende Fördermittel fließen, wie bei Schulsanierungen. Hierfür sind allein gut anderthalb Millionen Euro an Eigenmitteln erforderlich. Dagegen sind die vorgesehenen 176.552 Euro für die Pestalozzi-Schule und die 329.000 Euro für die Dach- und Heizungssanierung der Wiesenhalle „nicht drin“, so Wolter.

Webermuseum muss warten

Wohl oder übel muss die Stadt 206.722 Euro für die energetische Sanierung der Klosteranlage und des Museums in Kloster Zinna im nächsten Jahr als Eigenanteil aufbringen, sonst würde die Förderung in Höhe von 826.886 Euro verfallen. „Bei der Webersiedlung in Kloster Zinna habe ich aber nicht das Geld für den Eigenanteil“, so der Kämmerer. Das wären 66.770 Euro von insgesamt 202.333 Euro an Investitionskosten für das Webermuseum. Auf die 135.563 Euro an Fördermitteln soll dann wohl verzichtet werden.

„Nicht förderfähig, nicht darstellbar, geht nicht“

Die erste Jahresscheibe von 350.000 Euro für die Kita Neumarkt: „nicht förderfähig“, so Wolter. Die 100.000 Euro für das Dach und die ersten energetischen Sanierungen für die Kita Kloster Zinna: „geht nicht“. Jugendclub Jüterbog II – 33.000 Euro Eigenanteil: „kann ich im Moment nicht darstellen“, so Wolter, trotz 67.000 Euro Förderung. Sozialgebäude Sportplatz Rohrteich – 150.000 Euro für die erste Jahresscheibe: „nicht darstellbar“. Sanierung Franzosendenkmal – 10.000 Euro: „keine Fördermittel“.

Aber dort, wo es Fördermittel gibt, komme man deswegen „nicht aus der Nummer raus“, so Wolter, wie etwa bei den Nebenanlagen für die B 102, die 2020 die Stadt gut 320.000 Euro an Eigenmitteln kosten. Auch der erste Teil der Sanierung der Lindenstraße soll im Rahmen des Förderprogramms „ Soziale Stadt“ 2020 in Angriff genommen werden mit einem Eigenanteil von knapp 150.000 Euro. An Fördermitteln gibt’s dafür das Doppelte.

Auch Spielplätze werden verschoben

Alles andere wird verschoben, auch die eigentlich schon vorgesehenen 20.000 Euro für Spielplätze.

Angesichts der „Überzeichnung“ der ohnehin schon knappen Mittel fragte der stellvertretende Ausschussvorsitzende Alexander Stuck (WsJ): „Worauf können wir noch verzichten?“ Diese Frage könne er nicht beantworten meinte Bürgermeister Arne Raue (WsJ): „Wir haben in den letzten Jahren Gas gegeben, kommen jetzt aber an einen Punkt, wo wir selbst die Pflichtaufgaben nicht mehr bezahlen können.“ Sein Kämmerer pflichtete ihm bei: „In den nächsten Jahren passiert nichts mehr“, meinte Wolter, dann müsse man mit Straßensperrungen rechnen, weil man sie nicht mehr reparieren könne.

Die Schuld an der Misere geben beide dem Landkreis, der mit der Kreisumlage die Kosten für die ihm übertragenen Landesaufgaben decke und sie nicht vom Land einfordere.

Von Hartmut F. Reck