Jüterbog

Seit Jahren machen der Jüterboger Seniorenbeirat, die AG Barrierefreiheit und die ehemaligen Mitglieder des Behindertenverbandes darauf aufmerksam, dass Menschen mit Handicap es schwer haben, sich in der Jüterboger Innenstadt ohne Hindernisse zu bewegen. Der Erfolg hält sich bisher in Grenzen. So lautete die bittere Bilanz schon im Mai zum Aktionstag für die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung: Trotz aktiver Anstrengungen hat sich kaum etwas verändert. Das wurde auch kürzlich im Seniorenbeirat wieder einmal kritisiert.

SPD drängt auf eine Lösung

Im Sozialausschuss hatte der Vorsitzende des Gremiums, Günter Schulze, erneut darauf aufmerksam gemacht, dass es in der Stadt Jüterbog an vielen Ecken dringend Nachholbedarf gibt. So seien etwa essenzielle Dinge wie der Bankbesuch mit einer Behinderung nicht möglich. Der Grund: Alle Geldinstitute in der Stadt haben Treppen im Eingangsbereich. Gabriele Dehn (SPD) konfrontierte die Verwaltung nun erneut mit dem leidigen Thema. Sie unterstützt die Kritik des Seniorenbeiratsvorsitzenden Günter Schulze und erklärt: „Es kann nicht sein, dass wir nicht eine einzige Bank in der Stadt haben, die barrierefrei erreichbar ist.“ Von der Verwaltung wollte sie wissen, inwieweit die Gespräche zu den Banken gesucht werden, um endlich eine Lösung zu finden.

Die Vorarbeit leistet seit 2018 die Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit. Diese führt in Jüterbog regelmäßige Beratungen durch, bei denen es in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer unter anderem um barrierefreie Umbauten im häuslichen Umfeld geht. Außerdem setzt sich die Arbeitsgemeinschaft für die Beseitigung von Hindernissen für bewegungseingeschränkte Menschen ein und hat schon die Broschüre „Barrierefreies Jüterbog“ herausgegeben. Von der Stadt wünscht sich der Seniorenbeirat mehr Unterstützung bei der Umsetzung der angezeigten Probleme.

Stadt meint: Banken müssen selbst aktiv werden

Auf die Problematik mit den Banken angesprochen, erwiderte René Wolter nun, dass die Verwaltung zumindest in Bezug auf die MBS am Markt schon alles versucht habe, um die Situation zu verbessern. Dort gab es bereits den Antrag, eine Rampe zu errichten. Die Stadt habe dort alles getan, das Vorhaben voranzutreiben, so Wolter. Allerdings hätten dabei auch andere Behörden wie der Denkmalschutz ein Mitspracherecht. Zum aktuellen Stand erklärte Jüterbogs Kämmerer: „Wir als Stadt haben da unsere Hausaufgaben gemacht und von unserer Seite aus alles genehmigt. Mehr können wir jetzt nicht tun.“

Auf der anderen Seite betonte er, dass die Banken selbst dafür verantwortlich seien, jedem ihrer Kunden den Zugang zu gewähren. „Wir können jetzt nicht alle Banken anrufen und fragen: Mensch, wollt ihr nicht irgendwas machen?“, so Wolter. Der Kämmerer bedauerte stattdessen, dass von den Banken zu wenig Initiative ausgehe oder man stattdessen – wie in der Vergangenheit passiert – eine behindertengerechte Bank in Jüterbog schließt, ohne sich vorher Gedanken zu machen, dass die andere Filiale in der Innenstadt nicht barrierefrei zu erreichen ist.

VR-Bank hat Treppenlift eingebaut

Auch die MAZ-Nachfragen bei den Banken vor einiger Zeit brachten wenig Hoffnung. Der Tenor damals: Ein Umbau sei zu kompliziert und benötige die Zustimmung Dritter. Außerdem habe man sich schon mit der Problematik arrangiert und alternative Möglichkeiten gefunden, die betroffenen Kunden zu bedienen. Immerhin: Die VR-Bank hat den angekündigten Treppenlift inzwischen eingebaut.

Von Isabelle Richter