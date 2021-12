Werder

Das Fleisch zu zäh, die Gans verbrannt und die Sauce will einfach nichts werden: Selbst dem besten Koch passiert das einmal im Leben. Damit es nicht ausgerechnet zum Weihnachtsfest schief geht, war die MAZ bei Restaurantchef Daniel Glinga-Gutwald in Werder bei Jüterbog zu Gast. Er verrät, wie die Weihnachtsgans garantiert gelingt.

Oberste Regel: Ofen vorheizen!

„Das Wichtigste ist ein vorgeheizter Ofen“, sagt Daniel Glinga-Gutwald. Kaum etwas tut der Gans so schlecht wie ein langsames Warmwerden im anfangs kalten Backofen. Der Koch erklärt, warum das so ist: „Bei großer Hitze schließen sich die Poren schnell und die Flüssigkeit kann nicht entweichen. Sonst wird das Fleisch trocken und zäh.“

Diesen Tipp gibt er interessierten Hobbyköchen übrigens nicht nur zu Weihnachten. Die selbe Regel gilt auch für jeden Schweine- oder Rinderbraten, egal zu welcher Jahreszeit, erklärt Daniel Glinga-Gutwald. „Auch beim Plätzchen backen ist es eigentlich genau dasselbe: Ist der Ofen nicht heiß, zerläuft der Teig auf dem Blech“, sagt er.

Zweiter Tipp: Salz mit Gewürzen verfeinern

Und damit, so findet der gelernte Koch aus Oehna, ist das Wichtigste auch schon gesagt. Alle anderen Details der Zubereitung seien eher Geschmackssache, meint Glinga-Gutwald. „Die klassische Weihnachtsgans wird nur großzügig mit Salz eingerieben“, sagt er. „Meine Empfehlung ist, das Salz zu aromatisieren.“

Daniel Glinga-Gutwald hat eigene Gewürzmischungen für Geflügel, Wild und Fisch im Angebot. Quelle: Victoria Barnack

Der Koch hat dafür fertige Gewürzmischungen vorbereitet und verkauft sie in kleinen Gläsern an Hobbyköche. „Das kann man aber auch selber machen. Am besten nach eigenem Belieben – sei es mit Paprika, Kümmel oder Beifuß.“

Und was braucht man sonst noch für einen gelungenen Festtagsbraten? „Eine Flasche guten Rotwein“, lautet die spontane und nicht ganz ernst gemeinte Antwort von Daniel Glinga-Gutwald. Nicht etwa, weil der Wein zum Braten soll, sondern in den Koch oder die Köchin. „Das Kochen soll doch Spaß machen“, sagt der Restaurantchef mit einem Augenzwinkern, „und die Gans braucht immerhin gut vier Stunden.“

In der Zwischenzeit Rotkohl und Klöße vorbereiten

Wer einen kühlen Kopf bewahren und sich die Wartezeit lieber anders vertreiben will, kann frische Plätzchen backen oder die Beilagen selbst zubereiten, rät Glinga-Gutwald. Er empfiehlt den Klassiker: Rotkohl. Am besten wird der schon am Vortag eingelegt, wenn er selbst gemacht sein soll. „Auch Klöße kann man während der Garzeit vorbereiten“, sagt er.

Mit diesem Rezept gelingt die Gans garantiert: Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Das Fett von der Gans entfernen und beiseitestellen. Daraus kann man später Schmalz zubereiten. Die Gans gründlich waschen, innen wie außen. Dann mit Küchenpapier sorgfältig trocken tupfen. Äpfel und Zwiebel schälen und in mittelgroße Würfel schneiden. Nach Geschmack mit Majoran und Salz würzen. Damit die Gans füllen. Öffnungen mit Holzspießchen verschließen. Die Keulen mit Küchengarn locker zusammenbinden. Die Haut der Gans kräftig und vollständig mit Salz einreiben. Dabei nicht geizen: Drei bis vier Esslöffel dürfen es ruhig sein. Nun die Gans mit der Brust nach unten in einen großen Bräter oder auf ein tiefes Backblech legen. 200 ml Wasser angießen und im Ofen in die unterste Schiene schieben. 30 bis 40 Minuten bei Ober- und Unterhitze garen. Anschließend die Gans wenden und weitere zweieinhalb Stunden zu Ende garen. Dabei etwa alle 30 Minuten mit dem ausgetretenen Fett übergießen. 15 Minuten vor dem Servieren die Temperatur auf 230 Grad erhöhen für eine schöne Bräune. Für die Sauce: Die Gans in einem anderen Behälter bei 140 Grad warmhalten. Bratensaft und -fett aus dem Bräter (oder Backblech) abgießen. Das Fett setzt sich nach kurzer Zeit oben ab. Dann abschöpfen. Den Rest der Sauce mit etwas Speisestärke abbinden und auf dem Herd noch einmal kurz aufkochen und eventuell mit Salz und Pfeffer abschmecken. Jetzt die Gans auf eine große Servierplatte setzen, tranchieren und gemeinsam mit der Sauce und Füllung servieren. Dazu passen die Klassiker Rotkohl und Kartoffelknödel.

Für einen wichtigen Ratschlag dürfte es heute bereits zu spät sein: Wer die Weihnachtsgans kurz vor dem Fest noch nicht besorgt hat, dürfte schlechte Karten haben. „Viele Menschen bestellen ihre Gans schon im Sommer beim Händler des Vertrauens“, berichtet der Restaurantbetreiber. So macht er es auch selbst. „Am besten kommt die Gans aus der Region“, sagt er.

Rund 80 Portionen werden in seinem Landgasthof Jüterbog in Werder an den beiden Weihnachtsfeiertagen über den Tresen wandern. „Gans ist vor allem am ersten Feiertag beliebt“, verrät der erfahrene Gastronom. „Am zweiten Feiertag wird dann vielfältiger bestellt, weil viele schon genug Gänsebraten hatten. Da darf es dann auch mal Fisch, Wild oder ein Steak sein.“

Von Victoria Barnack