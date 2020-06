Jüterbog

Es ist noch gar nicht lange her, da bemängelten am 8. Mai, dem Tag der Befreiung vom Faschismus, Linke und SPD zum wiederholten Male den Zustand des sowjetischen Ehrenmals am Beerstrauch. An der Ecke Oberhag/Große Straße legten sie zum 75. Jahrestag Blumen nieder, nachdem sie vorher an den sowjetischen Gräbern am Dammtor der gefallenen sowjetischen Soldaten gedacht hatten. Bei dieser Gelegenheit wurde noch einmal der erschreckende bauliche Zustand des Ehrenmals in der Nähe des Neumarkttores erwähnt.

„Seit etwa 15 Jahren bemühen wir uns darum, dass das Denkmal endlich saniert wird“, sagt Maritta Böttcher, Vorsitzende der Linksfraktion in der Stadtverordnetenversammlung (SVV). „Das Geld ist doch bewilligt und die Sanierung sollte längst erledigt sein.“

Unterster Sockel war komplett kaputt

Mit Freuden konnte sie nun erfahren, dass das so genannte „Russen-Denkmal“ jetzt in Arbeit ist. Die Maurer Jörg Merkert und Frank Elzner von der Firma Langenlipsdorfer Fläming-Bau haben bereits Hand und Kelle angelegt. „Der unterste dicke Sockel war komplett kaputt“, sagt Merkert, und an den beiden Stufen darüber wurden die Fugen saniert.

Die Maurer Frank Elzner (l.) und Jörg Merkert von der Firma Fläming-Bau aus Langenlipsdorf sanieren die drei Sockel des kleinen Obelisken. Quelle: Hartmut F. Reck

Nach Informationen der Stadt soll dann noch der Sandsteinobelisk gereinigt und eine Steintafel in den Gehweg eingebracht werden mit dem Hinweis in deutscher und kyrillischer Schrift, dass die 23 Kriegsgräber auf den sowjetischen Ehrenfriedhof am Dammtor umgebettet wurden.

Seit 1982 auf der Denkmalliste

Dies geschah bereits 2010. Das laut Landkreis seit 1982 in der Brandenburgischen Denkmalliste verzeichnete Ehrenmal blieb stehen. Die Sanierungskosten werden laut Stadt im Rahmen des Ausbaus der B 102 abgerechnet.

Bei der jüngsten SVV kündigte Falk Kubitza ( SPD) einen Antrag an, wonach die Grünfläche um das Denkmal unter anderem mit Beersträuchern bepflanzt werden soll.

