Jüterbog

Einen etwas längeren Weg zu ihrem Bankschalter müssen etwa 2000 Sparkassenkunden wohl ab Ende des Jahres in Kauf nehmen. Am Ende der vergangenen Woche wurden sie von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Potsdam ( MBS) darüber informiert, dass ihre Filiale im Einkaufszentrum Schlossstraße in Jüterbog zum Ende des Monats November geschlossen werden soll.

Der Grund dafür, so die stellvertretende MBS-Pressesprecherin Daniela Toppel gegenüber der MAZ, sei „das veränderte Kundenverhalten“. Das heißt, dass ein Großteil der Kunden die meisten Bankgeschäfte am Computer online erledigt.

Sie brauchen also nicht mehr zum Bankschalter gehen, um ihre Überweisungen abzugeben oder gar dort erst auszufüllen, sondern erledigen das alles bequem von zuhause aus.

Geldautomat soll erhalten bleiben

Im Durchschnitt, so die MBS-Sprecherin, würden die Kunden heutzutage nur noch einmal im Jahr zu einem Beratungsgespräch in ihre Bankfiliale kommen. Nun sei die Filiale am Markt gerade mal zwei Kilometer von der in der Schlossstraße entfernt. Dies sei zwar ein etwas weiterer Weg für die Kunden, um eine Beratung zu erhalten, aber nicht unzumutbar.

Der einzige Grund noch häufiger zur Bank oder Sparkasse zu gehen, ist, das nötige Bargeld abzuholen. Dies geschieht schon seit längerem nur mit Bankautomaten. Ein solcher soll auf jeden Fall dort bleiben, auch wenn die Filiale geschlossen wird, teilt die MBS-Sprecherin mit. „Es bleibt ein Selbstbedienungsbereich mit Bargeldautomaten“, versichert sie. „Zwar laufen noch Gespräche mit dem Vermieter“, sagt Daniela Toppel, „aber wir wollen auf jeden Fall an dem Platz bleiben.“

Die etwa 2000 Kunden der bisherigen Filiale Schlossstraße werden in Zukunft von der MBS-Hauptfiliale am Markt betreut. „Dazu brauchen sie nichts zu tun“, sagt Toppel, „nur wenn sie künftig von einer anderen Filiale betreut werden wollen, müssen sie uns das sagen. Alle Kontonummern blieben dieselben wie bisher.“

Behindertengerechter Zugang fehlt noch

Die beiden Mitarbeiter, die bis jetzt in der Schlossstraße die dortigen Kunden betreuen, werden dies künftig am Markt tun, wo schon sechs Sparkassenangestellte tätig sind. „Genügend räumliche Kapazitäten sind dort vorhanden“, sagt die Pressesprecherin. Immerhin befand sich dort einmal die Zentrale der Kreissparkasse Jüterbog.

Die Mitarbeiter seien als erstes über diese Änderungspläne informiert worden, so Daniela Toppel. Auch mit Jüterbogs Bürgermeister Arne Raue (WsJ) habe man im Vorfeld gesprochen. Er wolle die Pläne unterstützen.

Denn ein noch ungelöstes Problem ist der barrierefreie Zugang zu der Filiale im historischen Sparkassengebäude in der Innenstadt. Während der Zugang zur Filiale in der Schlossstraße ebenerdig ist, müssen am Markt einige Stufen überwunden werden. Ein behindertengerechter Zugang kann nur in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde erfolgen. Dafür müsse noch eine Lösung gefunden werden, so Daniela Toppel.

Von Hartmut F. Reck