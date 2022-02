Jüterbog

Sich lautstark Gehör zu verschaffen, fällt Jüterbogs Drehorgel-Spieler Raimund Siegel nicht schwer. In dieser Woche schlug er damit sogar ein Betrüger-Pärchen in die Flucht. Mit seinem mahnenden Ruf „Vorsicht, das sind Betrüger“, vereitelte er am Dienstagnachmittag erfolgreich dessen Versuch, sich als Spendensammler des Deutschen Kinderhilfswerkes auszugeben.

Jüterbogs Stadt-Original wurde selbst schon Betrugsopfer

„Ich tue bei Sammlungen für einen guten Zweck immer gerne was in die Büchse, aber ich bin damit auch schon auf die Nase geflogen, wenn ich hinterher erfahren habe, dass es Betrüger waren“, erzählt der 71-Jährige. Er hat auch selbst schon mehrfach Spendensammlungen für verschiedene Zwecke organisiert.

Als ihn am Dienstag auf einem Supermarkt-Parkplatz eine junge, etwa 17 bis 18 Jahre alte, blonde Frau ansprach und ihm eine Spendenbüchse und eine angebliche Sammelliste des Kinderhilfswerkes unter die Nase hielt, wurde Siegel wegen der wenig glaubhaft aussehenden Liste stutzig und fragte nach einem Spendensammler-Ausweis oder einem vergleichbaren Dokument. Die Reaktion der nur schlecht deutsch sprechenden Frau und ihres hinzukommenden männlichen Begleiters machte selbst den sonst unerschütterlichen Raimund Siegel sprachlos.

Mit sich steigernder Aggressivität forderten ihn die beiden immer wieder auf, das kritische Nachfragen zu lassen und endlich ein paar Euro in die Büchse zu stecken. Als Raimund Siegel stattdessen andere Passanten auf die fehlende Glaubwürdigkeit der Sammelaktion aufmerksam machte, ergriffen sie mit ihrem Pkw mit Potsdamer Kennzeichen die Flucht. Der Stinkefinger, denn Siegel als Abschiedsgruß noch kassierte, wird er so schnell nicht vergessen. Eine Anzeige bei der Polizei war seine Reaktion.

Nicht nur in Jüterbog gibt es solche Fälle

„Betrugsfälle dieser Art kommen immer wieder vor, spielen aber im Bereich der Betrugskriminalität nur eine untergeordnete Rolle und werden statistisch deshalb auch nicht gesondert erfasst“, sagt Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin. Als sich die Beamten am Dienstag nach Siegels Hinweis zum genannten Parkplatz auf den Weg machten, trafen sie dort weder das Pärchen noch etwaige Zeugen an, so dass auf die Einleitung weiterer Ermittlungen verzichtet wurde.

Grundsätzlich gilt beim Spenden, was auch in vielen anderen Bereichen richtig ist, rät die Polizei. „Übergeben Sie Geld nie an unbekannte Personen. Setzen Sie beim Spenden auf Einrichtungen und Organisationen, die Sie persönlich kennen und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Forsches oder gar bedrohliches Verhalten durch die Spendensammler muss niemand tolerieren. Bei aggressivem Verhalten informieren sie unter der Rufnummer 110 die Polizei“, heißt es auf der Präventions-Webseite der Brandenburger Polizei.

„Besonders emotionale Appelle und angstmachende Botschaften seitens der Spendeneintreiber sollten jeden misstrauisch machen, denn solches Verhalten ist typisch für unseriöse Organisationen“ ergänzt Wagner-Leppin. Weitere Informationen zum Thema finden Interessierte in den Broschüren der Polizei, sowie im Internet unter www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/tipps-fuer-sicheres-spenden/.

Von Uwe Klemens