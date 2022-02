Jüterbog

Die Fraktionen SPD und BBJ haben für die kommende Jüterboger Stadtverordnetenversammlung am 23. Februar einen Antrag zur Wiederöffnung der städtischen Sporthallen eingereicht. Mitte November hatte Bürgermeister Arne Raue (WsJ) die Sportstätten für den Vereinssport geschlossen. Die Begründung: Die Vereine könnten die geforderten Hygienebestimmungen nicht einhalten. Laut dem Bürgermeister könne dies nur durch die Reinigung professioneller Firmen gewährleistet werden.

Jüterboger Bürgermeister Raue: „Will Supergau vermeiden“

Nach Raues Redebeitrag bei einer Corona-Demo auf dem Marktplatz, drängt sich bei vielen nunmehr die Frage auf: Warum kritisiert das Jüterboger Stadtoberhaupt die Maßnahmen so scharf, sorgt mit der Schließung der Hallen aber selbst dafür, dass vor allem Kinder und Jugendliche noch mehr unter der Pandemie leiden müssen?

Zu diesem Widerspruch äußerte sich Raue zuletzt auch im RBB-Interview am Montag. Dort erklärte er im Rathaus, dass er einen „Supergau“ – also einen Corona-Ausbruch – vermeiden wolle. Der Bürgermeister habe laut eigenen Aussagen mit „Chefs von Reinigungsfirmen“ gesprochen und dabei festgestellt, dass es ohne die Reinigung durch Fachkräfte und mit speziellen Mitteln keinen ausreichenden Schutz vor Infektionsketten im Vereinssport geben könne.

Mehr Kosten und Mitgliederaustritte bei Jüterboger Vereinen

SPD und BBJ sehen das anders. Sie fordern die sofortige Wiederöffnung der städtischen Sporthallen. Mit dem Antrag soll Raue beauftragt werden, bezüglich der Reinigung von Sportstätten nach Nutzung durch die Vereine Festlegungen zu treffen und die städtischen Sportstätten für den Vereinssport zu öffnen. Begründet wird der Antrag damit, dass die Corona-Maßnahmen-Verordnung der Landesregierung eine Öffnung der Sportstätten unter Einhaltung der entsprechenden Regelungen vorsehe. Zudem argumentieren die Fraktionen in ihrem Antrag: „Aufgrund der Schließungen ist für die städtischen Sportvereine aktuell kein Vereinssport möglich, was mittlerweile auch zu Austritten aus den Vereinen führt.“

Ein Votum im November ergab am Ende nichts. Nun haben SPD und BBJ einen Antrag auf Öffnung eingereicht. Quelle: Isabelle Richter

Bei der Vorsitzenden des Jüterboger Sportlerbeirats trifft der Antrag auf Zustimmung. Anita Härtig und ihre Sportlerkollegen sehen im Handeln des Bürgermeisters ebenfalls einen Widerspruch. „Wir haben große Hallen in der Stadt, aber die Vereine müssen auf kleinere Hallen des Landkreises ausweichen. Dadurch entstehen wieder zusätzliche Kosten, was es den Vereinen noch schwerer macht“, so Härtig gegenüber der MAZ.

Dass Jüterboger Vereine unter Mitgliederschwund leiden, sei zum Sportlerbeirat zwar noch nicht durchgedrungen – vorstellbar sei eine solche Entwicklung laut Anita Härtig aber durchaus. „In den umliegenden Städten und Gemeinden sind die Hallen geöffnet und da kann es schon sein, dass einige den Verein wechseln. Es gibt eben Sportarten, die kann man im Winter nicht draußen ausüben.“

Jüterboger Sportlerbeirat lieber „vorsichtig optimistisch“

SPD und BBJ wollen mit dem Antrag erreichen, dass der Bürgermeister die Sporthallen bei mehrheitlicher Zustimmung der Stadtverordneten öffnen muss. Denn einem vorangegangenen Votum im November war Raue nicht gefolgt. „Trotz des Votums der Stadtverordneten wird an der Entscheidung festgehalten. Andere Kommunen in Teltow-Fläming sind diesen Weg nicht gegangen und erhalten den Sportbetrieb in den Sportstätten aufrecht“, heißt es in dem gemeinsamen Antrag von SPD und BBJ.

Für die ortsansässigen Vereine sei die Schließung gerade bei der aktuellen Witterung ein herber Schlag. Sport sei in der kalten und dunklen Jahreszeit umso wichtiger für das physische und psychische Wohlbefinden der Bürger, so SPD und BBJ. Um weiteren Schaden abzuwenden, sei die sofortige Öffnung zu veranlassen. Der Sportlerbeirat kann nur hoffen, dass es so kommt. Verlassen will man sich darauf nach den letzten Rückschlägen aber noch nicht. „Ich bin eher vorsichtig optimistisch“, sagt Anita Härtig. „Aber ich hoffe, dass es mit den Lockerungen auch in Jüterbog die Öffnung der Hallen wieder möglich ist.“

Von Isabelle Richter