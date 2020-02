Stadt bietet Händlern Fahrradbügel an

Jüterbog

Die Stadt Jüterbog hat etwas zu verschenken. Oder besser gesagt: etwas kostenlos zu vergeben. Und zwar Fahrradbügel, die vor Geschäften, Arztpraxen und Wohnhäusern entlang der Großen Straße beziehungsweise Pferdestraße entlang der Ortsdurchfahrt B 102 aufgestellt werden können.

So steht die gefühlt ewige Straßenbaustelle in der Jüterboger Altstadt in ihrem derzeitigen Bauabschnitt kurz vor ihrer Fertigstellung. „Es werden noch verschiedene Ausstattungselemente wie Papierkörbe und Bänke aufgestellt“, teilt Kathrin Burghardt mit. Sie ist in der Stadtverwaltung zuständig für Presse- und Öffentlichkeit sowie für Stadtmarketing.

Zwei Versionen

Zusätzlich zu diesen Ausstattungselementen stellt die Stadt Jüterbog die Fahradbügel kostenlos zur Verfügung. Laut Silke Göritz, zuständig für Tiefbau und Straßenverkehr im Bauamt der Stadt Jüterbog, gibt es diese anthrazitfarbenen Ständer in zwei Versionen. Sie sind entweder 80 oder 120 Zentimeter breit. Sie werden auf Kosten der Stadt fest im Boden verankert. „Der Einbauabstand zur Hausvorderkante ist immer gleich“, so Silke Göritz. Dies geschieht im Rahmen der Baumaßnahmen entlang der B 102. An den Metallgestellen können die Kunden ihre Fahrräder anlehnen und mit ihren Bügel- oder Drahtschlössern sicher abschließen. Die bisherigen und teilweise schon sehr unansehnlichen Fahrradständer mit den Reklametafeln der jeweiligen Geschäfte sollen dann aus dem Stadtbild verschwinden.

Die alten Fahrradständer, teilweise mit Reklame, sollen aus dem Stadtbild verschwinden. Quelle: Hartmut F. Reck

Einige dieser Abstellmöglichkeiten wurden bereits montiert, es seien aber noch genügend zu vergeben, teilte Silke Göritz auf Nachfrage der MAZ mit. So bittet die Stadt die betreffenden Gewerbetreibenden, ihren Bedarf für Fahrradbügel bis zum 10. März mitzuteilen, entweder telefonisch unter 03372/463-367 oder per Mail an bauamt@jueterbog.de.

Von Hartmut F. Reck