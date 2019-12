Gelungener Neustart zu Weihnachten

Jüterbog

Die Erwartungen waren hoch, wie die Nachfrage zeigt. Beide Weihnachtskonzerte des Jüterboger Stadtchors am 1. und am 3. Advent im Kulturquartier waren beziehungsweise sind schon lange vorher ausverkauft. Umso spannender gestaltete sich die Premiere am Sonntagabend.

Musikalischer Höhepunkt des Jahres

Hatte der sich Chor nach dem Zerwürfnis und der Aufspaltung recht schnell wieder berappelt und in neuer Formation unter der Leitung von Irma Heistermann bereits das traditionelle Muttertagskonzert mit Bravour gemeistert und auch mit dem Sommerkonzert seine Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt, so galt es nun, den musikalischen Höhepunkt des Jahres, das Weihnachtskonzert, zu bestehen.

Spürbare Freude am Singen

Das Publikum spürte sogleich die Fröhlichkeit der Sängerinnen und Sänger. Ihre Freude am Singen war zu hören, zu sehen und zu fühlen. Auch die solistischen Darbietungen waren gelungen, und die Moderationen und Rezitationen der Sänger sprachen die Zuhörer direkt an, lockerten das Programm auf und boten einen angenehmen Kontrast zu dem etwas steifen Erscheinungsbild mit weißen Blusen und schwarzen Sakkos.

Chorleiterin am Flügel

Anerkennenswert war die Einbeziehung der neuen Chormitglieder. Bei den Liedern, die sie noch nicht beherrschen, traten sie einfach einen Schritt zurück. Bemerkenswert der Soloauftritt von Chorleiterin Irma Heistermann mit der deutschsprachigen Version des Titelliedes von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Oft begleitete sie ihren Chor am Flügel und dirigierte ihn zugleich.

Gemeinsames Schlusslied

Besonders besinnlich geriet der Auftakt nach der Pause, als alle Chormitglieder mit Kerzen auf die Bühne traten und sie auf dem Flügel abstellten. Endgültig in die Herzen des Publikums sang sich der Chor, als er die Zuhörer aufforderte, einfach mitzusingen. Dazu gab es ein gesondertes Textblatt. So geriet das Abschlusslied „Stille Nacht, heilige Nacht“ besonders stimmungsvoll.

Von Lorenz Reck