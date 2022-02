Jüterbog

Die Jüterboger Innenstadt hat ein Parkplatzproblem. Um für Entspannung zu sorgen, hat die Stadt gemeinsam mit dem Verkehrsbeirat ein Verkehrskonzept entwickelt. Für den Planeberg stand im Bauausschuss am Mittwochabend die Abweichung vom vor vier Jahren beschlossenen Konzept zur Debatte. Dabei gab der Ausschuss einstimmig seine Empfehlung für eine Änderung des Konzeptes ab. Ein entsprechender Beschluss dazu wird den Stadtverordneten in der kommenden Sitzung zur Abstimmung vorgelegt.

Radfahrer dürfen nicht in entgegengesetzter Richtung fahren

Wie Bauamtsleiterin Kira Wenngatz erläuterte, gab es wegen des Parkplatzproblems und Anwohnerbeschwerden einen Vor-Ort-Termin mit dem Straßenverkehrsamt und dem Verkehrsbeirat im Planeberg. Dabei wurde nach Lösungen gesucht. Laut Straßenverkehrsamt und Polizei ist das Parken in Fahrtrichtung links auf halben Gehweg möglich. Für die Innenstadt werden so rund 15 zusätzliche Parkplätze geschaffen.

Im Verkehrskonzept ist ursprünglich vorgesehen, die Einbahnstraßenregelung im Planeberg beizubehalten. Dabei sollen Radfahrer aber auch in entgegengesetzter Fahrtrichtung durch die Straße fahren dürfen. Wenn das Parken links auf dem Gehweg möglich sein soll, gibt es dafür allerdings keine Zustimmung vom Straßenverkehrsamt, so Wenngatz. Sie erklärte im Bauausschuss: „Wenn im Planeberg beidseitig geparkt wird, darf der Radfahrer nicht in entgegengesetzter Richtung reinfahren.“ Demnach müssten Radfahrer zum Beispiel den Oberhag als Alternative nutzen. Aus Sicht des Bauausschusses wäre das ein akzeptabler Kompromiss, um die Parkplatzsituation in der Innenstadt zu entspannen. Für die dafür notwendigen Maßnahmen, wie das Abbauen und Austauschen von Verkehrsschildern oder das Entfernen von Markierungen sind 1500 Euro nötig.

Straßenverkehrsamt TF hebt Zeitbegrenzung in der Großen Straße auf

In der Großen Straße gibt es seit Kurzem schon Änderungen beim Parken. Vor ein paar Tagen sind an den Parkschildern die Hinweise zu den Zeitbegrenzungen mit blauer Folie zugeklebt worden. Wie die Jüterboger Bauamtsleiterin berichtet, habe dies das Straßenverkehrsamt angeordnet. Zum Hintergrund erklärte Kira Wenngatz: „Durch das Wegfallen der ganzen Rewe-Parkplätze fehlen dort Möglichkeiten. Da sind beim Kreis viele Beschwerden eingegangen. Dass dort unbegrenzt geparkt werden darf, ist zunächst auf ein Jahr begrenzt.“

In der Großen Straße darf vorübergehend ohne Zeitbegrenzung geparkt werden. Quelle: Isabelle Richter

Probleme gibt es laut Marco Dammmüller auch am Heilig-Geist-Platz. Wie der Verkehrsbeiratsvorsitzende am Mittwoch berichtete, sorgen die parkenden Autos auf der Straße dort regelmäßig für Probleme. Brenzlich werde es laut Dammmüller vor allem dann, wenn im Gegenverkehr größere Fahrzeuge wie Busse die Straße passieren. „Am Wochenende ist es ganz krass“, so der Verkehrsbeiratsvorsitzende. Mit der Freigabe der Schlossstraße werde sich die Situation noch verschärfen, befürchtet er. Marco Dammmüller regte deshalb an, den Bereich häufiger kontrollieren zu lassen. Auch ein Halteverbot wäre seiner Meinung nach angebracht.

Andreas Graf sprach sich gegen das sofortige Verteilen von Strafzetteln aus. Das führe aus Sicht des sachkundigen Einwohners nur zu Verärgerung. Er schlug vor, zunächst mit einem Hinweisschild oder über öffentliche Mitteilungen darauf hinzuweisen, dass dort nicht geparkt werden soll, um den Autofahrern ein wenig „Vorlaufzeit“ zu geben.

Bauamtsleiterin Kira Wenngatz ergänzte, dass man sich die Situation gemeinsam noch einmal bei einem Vor-Ort-Termin anschauen und mit dem Straßenverkehrsamt eventuell auch über eine generelle Lösung für die komplette Straße beraten könne. Marco Dammmüller machte am Mittwoch den Vorschlag, dass man die Regelung in der Großen Straße/Pferdestraße auch einfach umdrehen könne, sodass die Parkbuchten von Dauerparkern genutzt werden können und stattdessen für die parkenden Autos auf der Straße eine zeitliche Begrenzung eingeführt wird.

Von Isabelle Richter