Jüterbog

Städtepartnerschaften sind eine gute Möglichkeit des Kennenlernens und Von-einander-Lernens über Grenzen hinweg. Auch Jüterbog unterhält seit Anfang der 1990er Jahre Partnerschaften ins nordrhein-westfälische Waldbröl, sowie ins hessische Aßlar. Über deren Schwesterstädte ist die Stadt heute Teil der bis ins englische Witham, ins das französische Saint-Ambroix, ins polnische Swiebodzice und ins italienische Fossato di Vico verzweigten Städtefamilie. Auch das schweizerische Neuheim, das mit dem gleichnamigen Jüterboger Ortsteil verbrüdert ist, gehört dazu.

Das Jubiläum fast vergessen

Obwohl man in Jüterbog stets auf die Kontaktpflege bedacht war, geriet der 30. Jahrestag der am 30. März 1991 beurkundeten Städtepartnerschaft mit Aßlar wegen der Coronakrise auf beiden Seiten beinahe in Vergessenheit. Statt des ursprünglich für Ende März geplanten Jubiläumsfestes soll es nun genau einen Monat später, also am 30. April, einen Video-Live-Chat geben, für den sich die Jüterboger Akteure um 17.30 Uhr auf dem nach Aßlar benannten Bahnhofsvorplatz einfinden werden.

Falk Kubitza, Hans Römer und Bernd Rüdiger (v.l.) gehören zu den Aktiven, die sich bis heute um eine lebendige Partnerschaft kümmern. Quelle: Uwe Klemens

Mit dabei sein werden nicht nur Jüterbogs Ex-Bürgermeister Bernd Rüdiger, der den Partnerschaftsvertrag damals unterzeichnete, und Falk Kubitza vom Heimatverein Jüterboger Land, sondern auch Hans Römer, der als Wegbereiter der Partnerschaft gilt. Die Geschichte, wie der heute 76-Jährige zu dieser Rolle kam, ist ein kurioser Rückblick in die deutsch-deutsche Vergangenheit und sorgt noch heute überall dort, wo er sie erzählt, für Gelächter.

Die Westreise stand auf der Wunschliste ganz oben

In den 80er Jahren konnte sich Hans Römer als selbstständiger Bauunternehmer zwar viele Wünsche erfüllen, aber Westreisen gehörten mangels Verwandtschaft auf der anderen Seite des Grenzzaunes nicht dazu. Auf der Leipziger Messe knüpfte er Kontakt zu einem Wetzlarer Unternehmer, zu dessen 65. Geburtstag er sich einladen ließ und ihn im Reiseantrag als seinen Onkel ausgab. Der Coup gelang und 1987 fuhr Römer das erste mal „rüber“.

Die Dokumente der Städtepartnerschaft Jüterbog - Aßlar sind im Schaufenster des Jüterboger Heimatvereins in der Zinnaer Vorstadt zu sehen. Quelle: Uwe Klemens

Da er für die zweite Reise nicht fünf Jahre bis zum nächsten runden Geburtstag des „Onkels“ warten wollte, knüpfte er mit dessen Hilfe Kontakt zu einer älteren Dame in Aßlar, die ihren angeblichen „Enkel“ samt Ehefrau zu ihrem 90. einlud und alt genug war, Besuche auch ohne besonderen Anlass beantragen zu können. „Von da an haben wir jedes Jahr zwei Mal im Westen Urlaub gemacht und sind dabei bis Paris gekommen. Aber jedes Mal haben wir auch ’Oma’ mit einem Blumenstrauß einen Besuch abgestattet“, erzählt Römer kichernd.

Der zweite Teil der Geschichte ist weniger kurios, aber ebenfalls erzählenswert. Schon wenige Monate nach dem Mauerfall wurde in der Stadtverordneten-Versammlung über eine Partnerschaft mit einer westdeutschen Stadt nachgedacht. Die Idee, welche geeignet wäre, hatte Stadtverordneter Hans Römer, der kurz darauf erstmals mit einem echten Dokument nach Aßlar fuhr: Dem Partnerschaftsantrag aus Jüterbog.

Gastfreundschaft und Flair überzeugten

Als die erste Delegation aus Aßlar eintraf, war Bernd Rüdiger gerade frisch ins Amt gewählt und führte die Gäste stolz durch die Stadt. Die Gastfreundschaft der Jüterboger und das Flair ihrer Stadt überzeugten. Erst im Nachhinein erfuhren die Gastgeber, dass sie mit ihrem Charme die Bitterfelder ausgestochen hatten, die etwa zur selben Zeit ebenfalls eine Partnerschaft mit Aßlar ins Auge gefasst hatten. Zum Ostermarkt 1991 setzte Rüdiger stolz seine Unterschrift auf das Dokument, zwei Wochen später erfolgte die in Hessen übliche Rückverschwisterung in Aßlar.

„Die Partnerschaft lebt vom Engagement der Akteure“ sagt Rüdiger. Der für den Städteaustausch gegründete Partnerschaftsverein ist heute Teil des Heimatvereins, der die regelmäßigen Austausche und Besuche organisiert. Neue, vor allem auch jüngere Mitstreiter sind gerne gesehen.

Von Uwe Klemens