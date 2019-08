Jüterbog

Das gab es bisher noch nie: Bei der Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend blieb über die Hälfte der Sitze leer. Alle zwölf gewählten Abgeordneten von FJB, WsJ, AfD und BV waren nicht erschienen. Dagegen rückten die Fraktionen von BBJ, SPD und Linken mit ihren neun Stadtverordneten geschlossen an. Auch der stimmberechtigte Bürgermeister Arne Raue (WsJ) und der Stadtverordnetenvorsitzende Danny Eichelbaum ( CDU) nahmen auf den Stühlen Platz.

Um Punkt 19 Uhr eröffnete Eichelbaum die Sitzung, um sie kurz danach wieder zu beenden. Raue hatte die Feststellung der Beschlussfähigkeit beantragt, woraufhin festgestellt wurde, dass mit elf anwesenden Stimmberechtigten weniger als die Hälfte der Stadtverordneten anwesend war. Das hieß für Eichelbaum, die Sitzung aufzuheben und den Ratssaal mit Raue zu verlassen.

Lautstarker Unmut

Dabei bekamen sie aber noch den lautstarken Unmut der Anwesenden mit, die vor allem den Abwesenden ein unverschämtes und freches Verhalten vorwarfen. Immerhin gab es eine Reihe wichtiger Themen zu beraten, wie zum Beispiel die Öffnungszeiten des Museums in Kloster Zinna, die Verfahrensweise zur Besetzung der Beiräte, die geforderte Aufstellung über die Beraterkosten, die immer noch nicht vorgelegten Jahresabschlüsse, die ungeklärte Sicherheitslage am Kräutergarten. Zumeist heikle Themen so kurz vor der Bürgermeisterwahl. Und sämtliche Anträge auf der langen Tagesordnung stammten von den drei Fraktionen des Mitte-Links-Lagers, die bei der Terminierung der SVV wohl auch den Wahltermin vor Augen hatten. Sie waren es nämlich, die dafür gesorgt hatten, dass die erste SVV zwei Monate nach deren Konstituierung und nicht erst im September stattfindet. Immerhin fand die letzte reguläre SVV bereits im April, also noch in alter Besetzung und noch vor der Kommunalwahl statt.

Anwesende machen ihrem Ärger Luft

Dass sich nach so langer Zeit die Sitzung einfach durch die pure Abwesenheit der Parlamentsmehrheit sozusagen in Luft auflöste, sorgte dafür, dass die Anwesenden ihrem Ärger Luft machten. Sowohl Besucher als auch die erschienenen Abgeordneten sprachen von einem „bewussten Boykott“, einer „Schande“, einem „Schlag ins Gesicht der Ehrenamtler“. Niedergörsdorfs langjähriger parteiloser Bürgermeister meinte: „Sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist doch alles gesteuert. Hier wird die Demokratie mit Füßen getreten.“

Geschäftlicher Termin

„Ich hatte einen geschäftlichen Termin, der schon lange feststand“, sagt FJB-Fraktionsvorsitzender Hendrik Papenroth am Donnerstag zur MAZ. Und seine Fraktionskollegen waren entweder im Urlaub, krankgeschrieben oder auswärts. „Wir haben uns alle rechtzeitig entschuldigt“, so Papenroth, „und auch den anderen Fraktionen mitgeteilt. Und jetzt tun sie so, als ob sie’s nicht gewusst hätten!“

„Dass die FJB-Fraktion den Ehrgeiz hatte, die Sitzung platzen zu lassen, hatte sie schon durchblicken lassen“, räumt SPD-Fraktionsvorsitzender Falk Kubitza ein. Von den anderen Fraktionen habe man aber keine Signale bekommen, „und wir hätten es uns nicht vorstellen können, dass es tatsächlich so weit kommt.“

Geschlossen entschuldigt

„Eigentlich wussten die doch, dass wir nicht kommen“, meint dagegen WsJ-Fraktionschef Alexander Struck. „Wir haben uns geschlossen als Fraktion und jeder nochmal einzeln schon vor drei Wochen entschuldigt.“ Er selber sei „einfach verhindert“ gewesen. Das müsse als Erklärung reichen.

Wortkarg gab sich auch Max Theilemann ( AfD): „Ich war terminlich verhindert. Das habe ich der Verwaltung zeitnah mitgeteilt.“

„Das kann doch kein Zufall sein“

„Ich hätte nicht gedacht, dass sie das alle so konsequent durchziehen“, sagt BBJ-Fraktionsvorsitzender Uwe Hüttner. „Das kann doch kein Zufall sein.“ Besonders enttäuscht sei er, dass auch die beiden Abgeordneten vom Bauernverband (BV) durch Abwesenheit glänzten. „Ich war beim Arzt in Berlin“, betont Siegfried Klute vom BV. Auch er habe sich rechtzeitig entschuldigt.

Wenn das ein so ungünstiger Termin war, so fragt sich Jaqueline Neumann (BBJ), hätte doch auch ein anderer gefunden werden können.

Maritta Böttcher, Fraktionsvorsitzende der Linken, fiel am Mittwochabend gleich auf, dass auf den gegenüber stehenden Tischen gar keine Abstimmungskarten lagen. Sie hatten sich ja alle vorher beim Sitzungsdienst entschuldigt.

Sitzung hätte stattfinden können

Trotzdem hätte die Sitzung auch bei der geringen Besetzung stattfinden und die Anwesenden hätten sogar beschließen können, denn die Beschlussfähigkeit einer Gemeindevertretung gilt laut Kommunalverfassung, so lange nicht ein Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit gestellt wird. Und diesen Antrag hatte Raue gestellt. „Der Bürgermeister kann also nicht behaupten“, so Maritta Böttcher, „er habe nichts damit zu tun. Er war es, der durch seinen Antrag die Sitzung verhinderte.“

