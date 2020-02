Südliche Wallanlagen bleiben unbebaut

Jüterbog

Etwas verwildert wirken bei diesem Wetter und vor allem zu dieser Jahreszeit die Grundstücke südlich der Straße Hinter der Mauer. Hier befinden sich die einstigen Wallanlagen der mittelalterlichen Innenstadt, die zum Schutze der Stadt aufgeworfen wurden. Davon ist aber schon lange nichts mehr zu sehen. Dafür befinden sich dort zwischen dem Fossato-di-Vico-Weg im Westen und der östlichen Grenze des Südhags im Osten sowohl private als auch öffentliche Grünflächen wie auch viele Gartengrundstücke mit Lauben und Garagen sowie der Sportplatz mit Sporthalle der Pestalozzi-Schule.

Nun liegt den Stadtverordneten ein Vorentwurf zum Bebauungsplan für dieses Areal vor, das bei der jüngsten Sitzung des Bau- und Sanierungsausschusses mehrheitlich bei einer Gegenstimme der Stadtverordnetenversammlung (SVV) zur Billigung empfohlen wurde.

Stadtkulisse nicht verbauen

Während am Mittwochabend der Beschluss weitgehend ohne große Erörterung über die Bühne ging und die Planerin, ohne ihre Präsentation vortragen zu müssen wieder gehen konnte, gab es in der vorangegangenen Januarsitzung schon Diskussionen zu diesem Thema. So meinte der hauptberufliche Immobilienkaufmann Max Theilemann ( AfD), dass sich die Gegend auch als Baugebiet eignen würde. Dem widersprach der ehrenamtliche Heimathistoriker Falk Kubitza ( SPD), dass es sich dabei immerhin um ein Bodendenkmal handele, auch wenn man davon nichts sehe. Auch würden Neubauten an dieser Stelle den Blick auf die Stadtkulisse stören.

Garagen und Stellplätze verboten

So sieht dieser Bebauungsplanentwurf eben vor, dass das etwa 5,4 Hektar große Plangebiet nicht bebaut werden soll. Bei den Erholungsgärten, also den privaten Grünflächen, sollen nur eingeschossige Lauben mit einer Grundfläche von höchstens 30 Quadratmetern zugelassen werden. Zusätzlich wären je Garten ein überdachter Freisitz sowie ein Geräteschuppen von jeweils höchstens zehn Quadratmetern Grundfläche erlaubt, Garagen und Stellplätze hingegen nicht.

Vorschriften soll es auch bei der Fassadengestaltung der Lauben geben (ausschließlich Holz als Baustoff) und bei den Dacheindeckungen (Dachpappe oder Bitumenschindeln, bei Freisitzen auch Glas). Was die vorhandenen Lauben und Garagen betrifft, so besteht für sie Bestandsschutz.

Von Hartmut F. Reck