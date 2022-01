Jüterbog

Ab Montag werden im Land Brandenburg auch in der Gastronomie die Regeln verschärft. Dann gilt 2G-Plus mit Test oder Booster-Impfung. Allerdings tritt dies erst bei einer Hospitalisierungsrate von über 6 in Kraft und/oder wenn der Anteil von Covid-19-Patienten in Intensivbetten bei über 10 Prozent liegt. Bei vielen Gastronomen sorgt schon die drohende 2G-Plus-Regel für erneute Existenzängste. Auch in Teltow-Fläming haben Gastronomen im zweiten Jahr der Pandemie langsam kein Verständnis mehr für die Einschränkungen. In einem Jüterboger Lokal führt das offensichtlich schon dazu, dass die Coronamaßnahmen nicht eingehalten oder sogar bewusst abgelehnt werden. Das behauptet jetzt zumindest ein Gast, der nach einem Besuch in dem Lokal nun das Gesundheitsamt informiert hat.

Maskenträger wurde in Jüterboger Lokal nicht bedient

Laut MAZ-Informationen wurde in dem Lokal weder der Impfnachweis kontrolliert, noch mussten die persönlichen Daten in eine Liste eintragen werden. Zudem hätte das Personal keinen Mund-Nasen-Schutz getragen. Weiterhin teilte der Gast dem Gesundheitsamt mit: „Ich saß am Tisch und wollte die Bestellung aufgeben. Vermutlich der Chef des Ladens kam ohne Maske und teilte mir mit: Vermummte bediene ich nicht.“ Ist dieses Erlebnis in Jüterbog ein Einzelfall im Landkreis Teltow-Fläming oder kommt es seit den immer lauter werdenden Protesten auf den Straßen jetzt auch in der Gastronomie zu mehr Widerstand? Die MAZ hat beim Gesundheitsamt nachgefragt und sich außerdem erkundigt, welche Maßnahmen bei einem Verdacht auf Missachtung der Coronamaßnahmen ergriffen werden und wie sich Bürger verhalten sollten, wenn sie eine ähnliche Erfahrung wie der Gast in Jüterbog machen.

Zum Umgang mit eingehenden Meldungen erklärt das Gesundheitsamt: „Erhält der Landkreis Kenntnis von einem Fall, wird der zuständige Bereich im Gesundheitsamt das örtliche Ordnungsamt informieren. In der Regel wird dann das weitere Vorgehen zwischen Gesundheitsamt und örtlichem Ordnungsamt abgestimmt.“ Bei hinreichendem Verdacht erfolge eine Vor-Ort-Kontrolle. Der Sachverhalt werde geprüft und gegebenenfalls eine Anhörung gemacht. Laut des Landkreises zählen Verstöße wie der Vorliegende aus Jüterbog „nach wie vor“ zu den Einzelfällen, die meist von Gästen zur Anzeige gebracht werden.

Landkreis Teltow-Fläming geht auch anonymen Hinweisen zu Verstößen nach

Nach solch einer Meldung wird zunächst die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens geprüft und gegebenenfalls umgesetzt. „Der Betroffene hat dann auch die Gelegenheit, sich zu äußern oder seine Maßnahmen anzupassen“, so der Landkreis auf MAZ-Nachfrage. Verstöße gegen die SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung vom 22. März 2020 werden mit einem Bußgeld geahndet. Bei Unterlassen der erforderlichen Maßnahmen im Sinne der Verordnung drohen dem Betriebsinhaber bis zu 2500 Euro.

Um Infektionen zu verhindern, empfiehlt das Gesundheitsamt, dass Gäste die Verstöße wie im Jüterboger Fall bei ihnen oder dem örtlichen Ordnungsamt melden. „Solche Hinweise können auch anonym erfolgen, sollten aber möglichst konkret formuliert sein“, teilt der Landkreis mit. „Das örtliche Ordnungsamt oder das Gesundheitsamt werden dann bei hinreichendem Verdacht eine Vor-Ort-Kontrolle veranlassen. Auch die Polizei kann informiert werden.“

