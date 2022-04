Jüterbog/ Markendorf

Das Paten-Modell des Netzwerks Gesunde Kinder ist ein Erfolgsprojekt. Das Angebot, das sich an alle Eltern mit Kindern bis zu drei Jahren richtet, erfährt zunehmend Zuspruch. Ehrenamtliche mit ausreichend Lebenserfahrung stehen jungen Müttern und Vätern mit Rat zu allen Fragen rund um Familie und Kindeswohl zur Seite und geben ihnen so Sicherheit, das Richtige zu tun.

Markendorferin schaut nach ihren Nachbarn

Eine der knapp 100 Paten des Netzwerk-Treffs in Jüterbogs Zinnaer Straße ist Liane Hennig aus Markendorf. In dieser Woche schaute die 51-Jährige erneut bei Sarah und Maik Hühn und ihren Töchtern Ronja und Frauke vorbei, die zufällig in der Nachbarschaft wohnen. Begonnen hatte die Patenschaft, als Sarah Hühn mit der vor zwei Jahren geborenen Ronja schwanger war. Nun ist Hennig auch die Patin für Frauke, die Mitte Dezember zur Welt kam.

Ronja zeigt ihrer Paten-Tante, wie gut sie schon mit dem Schaukelpferd zurecht kommt. Quelle: Uwe Klemens

Der Begriff Pate fällt bei den regelmäßigen Treffen nicht. „Ich verstehe mich eher als gute Tante und tue genau das, was auch die echte Tante tun würde: Schauen, ob es allen gut geht und den einen oder anderen Tipp geben, wie man sich in bestimmten Fällen verhalten könnte und dort, wo ich selbst nicht weiter weiß, bei der Suche nach dem richtigen Ansprechpartner helfen“, sagt Hennig, die selbst dreifache Mutter und inzwischen auch zweifache Großmutter ist.

Besuche ohne erhobenen Zeigefinger

Den erhobenen Zeigefinger gibt es bei den Zusammenkünften nie. „Würde zum Beispiel in einer Familie den ganzen Tag der Fernseher laufen, wüsste ich zwar, dass das nicht so gut ist, würde es aber für mich behalten. Über solche Dinge entscheiden die Familien natürlich selbst“, nennt die gute Tante ein Beispiel.

Liane Hennig (l.) mit ihren Patenkindern Frauke und Ronja sowie deren Eltern Maik und Sarah. Quelle: Uwe Klemens

Zu ihrer Rolle als Patin kam Liane Hennig, als sie vor zwölf Jahren auf einen Flyer des Netzwerkes stieß. „Zu der Zeit war ich stark in der Altenpflege aktiv und kümmerte mich auch um meine pflegebedürftige Schwiegermutter. Mich um ganz Kleine zu kümmern, schien mir ein schöner Ausgleich zu sein“, erzählt sie.

Die Zahl der von ihr betreuten Familien schwankt. „Derzeit sind es drei, aber ich hatte auch schon sieben, was mit jährlich sechs bis acht Besuchen pro Familie aber zu schaffen ist“, so Hennig, während sie schaut, ob Ronja während der Plauderei der Großen nicht vom Schaukelpferd fällt.

Markendorfer Patin gibt Sicherheit

„Dass es das Paten-Projekt gibt, ist für uns ein echter Glücksfall“, sagt Maik Hühn. „Irgendwie würde man die meisten Dinge mit den Kindern auch alleine hinkriegen, aber so ist es einfach schöner und man bekommt ein Gefühl der Sicherheit, dass man als unerfahrene Eltern so sonst nicht hätte“, sagt der Landwirt.

Auf die Möglichkeit einer solchen Patenschafts-Beziehung, die für die Familien kostenfrei ist, war Sarah Hühn durch den Tipp ihrer Schwägerin gestoßen. Beim Erstgespräch mit der Netzwerkkoordinatorin in Jüterbog wurde geklärt, ob man sich eher eine „Gute Tante“ oder einen „Guten Onkel“ wünsche und ob es auch ein Nachbar sein könne. Da sich Mutter und Patin von gemeinsamen Aktivitäten im Dorf schon länger kennen und schätzen, stand der Erweiterung der Familie um eine „Gute Tante“ nichts im Wege.

Wie oft und wo man sich trifft, bestimmen Pate und Familie selbst. Zu einigen ihrer Patenkinder hat Liane Hennig den Kontakt auch nach Ablauf des dritten Jahres nicht abreißen lassen. „Einige dieser Kinder kommen inzwischen in meine Handarbeits-AG“, erzählt die Patin.

Wer Interesse hat, selbst Pate oder Patin zu werden, kann sich im Netzwerk unter 03372/ 44 05 34 oder netzwerkgesundekinder-tf@diakonissenhaus.de informieren. Ende April startet dort die nächste Paten-Schulung.

Von Uwe Klemens