Fürstentag mit tausenden Gästen

Jüterbog

Der Jüterboger Fürstentag des Jahres 2019 ist Geschichte. Acht- bis zehntausend Besucher und Akteure katapultierten sich nach Schätzungen des Heimatvereins Jüterboger Land am Sonnabend einen Nachmittag und eine halbe Nacht lang zurück ins Jahr 1624 und zeigten sich dabei in Feierlaune. Wie bei den Fürstentag-Nachstellungen in den zurückliegenden acht Jahren haben es die Heimatfreunde auch diesmal wieder verstanden, viele Jüterboger zum Mitmachen zu bewegen.

Historie bildet den geschichtlichen Rahmen

Anlass des Festes sind die zwischen 1350 und 1624 in der Stadt abgehaltenen Treffen regierender Fürsten und ihrer Geheimräte, die in Jüterbog ( Teltow-Fläming) wichtige Weichen für die wirtschaftliche und politische Entwicklung stellten.

Der vor 395 Jahren hier abgehaltene Obersächsische Reichskreistag und der von sächsischen, brandenburgischen und anhaltinischen Gesandten gefasste Beschluss, sich kämpfend den Türken entgegenzustellen, bildete in diesem Jahr den thematischen Schwerpunkt der Historien-Nachstellung.

Auch für die Kleinen gab es viel zu tun. Quelle: Uwe Klemens

Wie schon sein damaliger Vorgänger erwies sich auch Jüterbogs heutiger Bürgermeister Arne Raue (Wir sind Jüterbog) als gut gelaunter Gastgeber und lud die weit gereisten Gesandten nach ihrem triumphalen Einzug in die Stadt und dem Ehrensalut der Schützengilde in seine Amtsstube, wo der Überlieferung nach nicht nur debattiert, sondern auch gebechert wurde.

Wie Letzteres ausgesehen haben könnte, wurde dem staunenden Volk an der öffentlich abgehaltenen Fürstentafel demonstriert, wo es, außer an Kartoffeln, an nichts mangelte. „Kartoffeln gab es damals nämlich hierzulande noch nicht“, erläutert Bärbel Kubitza vom Heimatverein, die als Fürsten-Gattin mit an der Tafel saß.

Mit Platz genommen hatten dort auch Stadtverordneten-Vorsteher Paul Djalek und seine 20 Mann zählende Delegation aus Jüterbogs heutiger Partnerstadt Aßlar, die zum ersten Mal beim Fürstentag als Gesandte erschienen.

Originalgetreue Rüstungen gab es zu sehen. Quelle: Uwe Klemens

Alles, was das Ackerbürger-Herz höher schlagen ließ

Auch die in der ganzen Altstadt verstreuten Stände boten feil, was das Ackerbürger-Herz vor rund 400 Jahren höher schlagen ließ. Nicht nur mittelalterliche Speisen und Getränke, sondern auch Handwerkskunst konnten beäugt, probiert und erstanden werden.

Wer wollte, konnte an Drechselbank und Spinnrad sein eigenes Können ausprobieren, während sich der Nachwuchs auf Hüpfburg, Klettergerüst, Bastel- und Malstraße oder als Armbrust-bewaffneter Krieger amüsierte.

Auf zahlreichen Höfen hatten die Besucher Gelegenheit, einen Blick hinter die Stadtkulissen zu werfen und sich bei allerhand Labsal über die Arbeit von Vereinen und Initiativen zu informieren. Musikalische, artistische und tänzerische Darbietungen auf den Höfen, vor dem Mönchenkloster und auf dem Markt waren die Zutaten, die zum Gelingen des Festes beitrugen.

Ohne Ehrenamt kein Fürstentag

„Gewonnen hat das Ehrenamt, das sich an vielen sichtbaren und unsichtbaren Stellen eingebracht hat“, sagt Heimatverein-Mitglied Falk Kubitza. Auch wenn der Fürstentag ein Erfolg war, sieht der Jüterboger für die kommenden Jahre noch Reserven, zum Beispiel in Form deutlich mehr geschmückter Häuser und mittelalterlich gekleideter Bürger.

Von Uwe Klemens