Ganz so harmonisch wie es sich der Kreis wünschen würde, geht der vorgeschlagene Vergleich zur Kreisumlage zwischen der Stadt Zossen und dem Landkreis Teltow-Fläming nicht über die Bühne. Inzwischen schalten sich auch die Chefs aus den Rathäusern anderer TF-Kommunen in die Diskussion ein. Sie kritisieren vor allem den Umgang mit ihren Widersprüchen zu weiteren Kreis-Haushalten. So wären mit dem Vergleich mit Zossen zwar die Jahre 2015 und 2016 Geschichte. Doch: Widersprüche gegen die Haushalte ab 2017 gibt es offenbar noch reichlich.

Etliche Widersprüche aus Dahme unbeantwortet

David Kaluza (parteilos), der Amtsdirektor von Dahme, zu dem neben der Stadt auch noch drei Gemeinden gehören, erklärt: „Das Zossener Verfahren ist das bisher einzige Verfahren das beim Verwaltungsgericht anhängig ist, weil der Landkreis TF zumindest bei den mir bekannten Widerspruchsverfahren gegen die Kreisumlagebescheide die Bearbeitung bis zur Entscheidung des Zossener Verfahrens ausgesetzt hat.“

Vor allem die Art und Weise, wie der Landkreis den Umgang mit weiteren Verfahren kommuniziert, stößt bei dem Amtsdirektor auf Kritik. Denn auf MAZ-Anfrage, ob ähnliche Verfahren zu weiteren Haushaltsjahren laufen, antwortete der Landkreis mit einem klaren Nein. Gemeint waren aber nur gerichtliche Verfahren. Die Widersprüche aus den Städten und Gemeinden liegen nämlich, wie von Kaluza berichtet, noch beim Landkreis.

Jüterbogs Bürgermeister Arne Raue (WsJ) ist sauer auf den Landkreis. Quelle: Hartmut F. Reck

Das bestätigt auch Jüterbog. „Die Stadt Jüterbog legt seit Jahren Widerspruch gegen die Kreisumlage ein“, erklärt Bürgermeister Arne Raue (WsJ). „Die Gründe sind unter anderem dieselben, wie die vor Gericht von Zossen vorgetragenen. Bis heute ist nicht ein Widerspruch durch den Landkreis beschieden.“

„Will der Landkreis weitere Kommunen ins Klageverfahren zwingen?“

Unter den Bürgermeistern und Amtsdirektoren sieht man jetzt weitere Streits vor Gericht provoziert. „Was bedeutet nun der Vergleichsvorschlag für die anderen Verfahren“, fragt Kaluza. „Will der Landkreis weitere Kommunen ins Klageverfahren zwingen? Oder wird den Kommunen im Rahmen des Widerspruchsverfahren der gleiche Vergleichsvorschlag wie der Stadt Zossen unterbreitet? Klar ist, das auch mit dem Vergleichsvorschlag keine Klarheit vorhanden ist!“ Ob aus dem Amt Dahme nun die nächste Klage gegen den Kreis droht, lässt Kaluza aber offen. Denn diese Entscheidung ist allein den Lokalpolitikern, also den Stadtverordneten und Gemeindevertretern vorbehalten. Entscheiden können sie aber erst, wenn der Kreis ihre Widersprüche beantwortet.

Raue empfiehlt dem Stadtrat, zu klagen

In Jüterbog fährt Bürgermeister Arne Raue derweil die von ihm gewohnt harte Linie. Der MAZ sagte er am Freitag, dass er eine Antwort auf die Jüterboger Widersprüche nun zeitnah beim Kreis einfordern und „in jedem Fall meinen Stadtverordneten die Klage für alle Jahre empfehlen“ werde. „Ziel wird dabei nicht sein, einen Vergleich zu schließen“, kündigt Raue an. „Die Rechtslage ist eindeutig. Der Landkreis hat über Jahre seine Pflicht zur Abwägung missachtet. Vielmehr wurde durch den Kämmerer des Landkreises mündlich und schriftlich trotz Ermahnung der Stadt Jüterbog vorgetragen, dass er sich hier nicht in der Pflicht sieht – eindeutiger kann man gegen Gesetz nicht verstoßen.“

Von Victoria Barnack