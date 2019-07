Jüterbog

Der aus den Mitgliedskommunen Jüterbog, Niedergörsdorf, Niederer Fläming und Treuenbrietzen bestehende Wasser- und Abwasserzweckverband Jüterbog-Fläming ( WAZ) feiert in dieser Woche sein 25-jähriges Bestehen und lädt deshalb am Sonnabend, dem „Tag des Wassers“, von 10 bis 15 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ( MAZ berichtete).

Grund zum Feiern haben auch die Partner

Grund zum Feiern haben an diesem Tag nicht nur die Mitarbeiter des am 1. Juli 1994 aus der Taufe gehobenen Verbandes, sondern auch die Partnerunternehmen. Denn nicht alle Aufgaben, wie zum Beispiel die Abfuhr von Schmutzwasser aus nicht ans Abwassernetz angeschlossenen Sammelanlagen, werden von den WAZ-Angestellten übernommen, sondern an Fremdfirmen vergeben. Auch größere Baumaßnahmen und das Abrechnungswesen gehören dazu.

Eines der wichtigsten Partnerunternehmen ist die Jüterboger Terracon Laboratorium für Umwelt- und Pestizidanalytik GmbH. Bereits 1991 gründeten Christiane und ihr aus Ungarn stammender Ehemann István Horváth ihr Unternehmen, das anfangs seinen Sitz in der Herzberger Straße hatte und acht Jahre später moderne Räumlichkeiten im Gewerbegebiet Luckenwalder Berg bezog. „Wir waren damals das erste Labor in den neuen Bundesländern, das vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung eine Bundesförderung für Technologie-orientierte Unternehmensgründung bekam“, erinnert sich Christiane Horváth. Die Altbestands-Erkundung von Böden und Gewässern war das erste, riesige Betätigungsfeld. Hauptauftraggeber damals waren die Brandenburgische Bodengesellschaft, der TÜV und die Stadt Jüterbog.

WAZ-Partner seit 16 Jahren

Seit 2003 ist das mittlerweile zehn Mitarbeiter starke Unternehmen Partner des WAZ und zuständig für die permanente Qualitätsüberwachung des in insgesamt sieben WAZ-Wasserwerken geförderten und aufbereiteten Trinkwassers. Dessen permanente, akribische Untersuchung auf bis zu 80 Parameter erfolgt standardmäßig mehrmals im Jahr, sowie zusätzlich nach Baumaßnahmen und Havarien. Einzig die mikrobiologische Untersuchung des „Lebensmittels Nummer 1“ erfolgt nicht im eigenen Hause, sondern in einem Speziallabor in Dessau. Die Probenentnahme übernehmen die Terracon-Mitarbeiter. „Auch hierfür bedarf es einer speziellen Zertifizierung“, so Christiane Horváth.

Sämtliche Zertifikate der Mitarbeiter müssen spätestens nach fünf Jahren erneuert werden. Alle zwei bis drei Jahre nimmt das Labor an einem deutschlandweiten Ringversuch teil. Bis zu 100 Labore analysieren dabei die selbe Substanz und können ihre Ergebnisse dann untereinander vergleichen.

Weites Arbeitsfeld

Neben der Trinkwasseranalyse werden auch das anfallende Schmutzwasser und das bei Baumaßnahmen am Leitungsnetz anfallende Erdreich auf gefährliche Stoffe untersucht. Ein weiteres Arbeitsfeld ist die so genannte Technologie-Beratung, bei der Werkstoffe unter konkreten Einsatzbedingungen auf ihre Eignung bei Trink- beziehungsweise Schmutzwasser-Installationen getestet werden.

Der Wirkungsbereich der Terracon-GmbH reicht seit Anbeginn über Jüterbog hinaus und erstreckt sich mittlerweile bis nach Saudi Arabien, wo sich die Jüterboger bei der Trink- und Oberflächenwasser-Analyse einen Namen gemacht haben. Eine Forschungs-Kooperation mit tschechischen Partnern zum Thema biologische Pflanzenschutzmittel läuft derzeit an.

Von Uwe Klemens