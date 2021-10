Wurde einem schwer verletzten Rind vorsätzlich Leid zugefügt, in dem es an der Straße zum Sterben abgelegt wurde? Das Deutsche Tierschutzbüro wirft genau das einem Landwirt in der Gemeinde Dahmetal vor – und hat Anzeige wegen Tierquälerei erstattet. Das Veterinäramt hält die Vorwürfe gegen den Beschuldigten indes für ungerechtfertigt.