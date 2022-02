Trebbin

Unbekannte entwendeten am Sonntagnachmittag in der Berliner Straße in Trebbin ein blaues Elektrobike des Herstellers Giant. Das Bike war zur Tatzeit an einer Elektroladestation zum Laden angeschlossen. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Beamte sicherten Spuren, nahmen eine Strafanzeige auf und veranlassten die Fahndung nach dem Bike.

Jüterbog: Diebe durchwühlen alle Büroschränke

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht zum Sonntag auf ein umfriedetes Grundstück in der Schulstraße in Jüterbog. Sie hebelten das Fenster eines Gebäudes auf und durchsuchten anschließend sämtliche Schränke in den Büroräumen.

Derzeit ist nicht bekannt, was zum Diebesgut gehört. Beamte der Kriminalpolizei sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen zu einem Einbruch auf.

Mahlow: Weißer BMW verschwunden

Unbekannte stahlen zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend einen weißen BMW Kombi. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der Ludwig-Uhland-Straße in Mahlow abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Beamte sicherten Spuren, nahmen eine Anzeige zum Fahrzeugdiebstahl auf und schrieben den Pkw zur Fahndung aus.

Von MAZonline