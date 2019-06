Jüterbog

In der Jüterboger Triftstraße hat sich am Freitagnachmittag ein Trennungsdrama abgespielt, das zu einem größeren Polizei- und SEK-Einsatz führte. Dazu wurde die Triftstraße westlich der Heffterstraße abgeriegelt. Alles rund um den Wohnblock Triftstraße 56-62, in dem sich das Drama abspielte, galt als Gefahrenzone.

Streit zwischen Ex-Paar

Nach Angaben der Polizei ging bei ihr gegen 14 Uhr die Nachricht ein, dass es zu einem Streit zwischen einer Bewohnerin und ihrem Ex-Freund gekommen ist. Dabei wurde die 33-jährige Frau angeblich von dem 32-jährigen Mann sowohl mit einer Stich- als auch mit einer Schusswaffe bedroht.

Nach Flucht Polizei alarmiert

Der Frau gelang aber die Flucht aus ihrer Wohnung, woraufhin sie die Polizei alarmierte. Diese rückte gleich zum Einsatz aus. „Da auch von Schusswaffen die Rede war, forderten wir die Kollegen vom SEK an“, berichtete anschließend Polizeihauptkommissar Dieter Wustrack der MAZ.

Der SEK-Beamte konnte mit seinem Diensthund den Einsatzort bald wieder verlassen. Quelle: Hartmut F. Reck

Die Kräfte des Sondereinsatzkommandos trafen den verdächtigten Mann in der Wohnung seiner Ex-Freundin an. Die Wohnungstür sei angelehnt gewesen. Beim Eintreffen des SEK habe der Mann weder eine Waffe in der Hand gehabt, berichtet Wustrack, noch habe er Waffen am Körper gehabt noch hätten welche griffbereit in der Nähe gelegen. Der Mann leistete nach Angaben des Dienstgruppenleiters der Polizei keinen Widerstand und habe sich einsichtig gezeigt.

Vorläufige Festnahme

Die Polizei durchsuchte am Nachmittag die Wohnung nach Waffen. Ob sie fündig geworden ist, konnte noch nicht in Erfahrung gebracht werden.

Der aus Jüterbog stammende Mann wurde vorläufig festgenommen und zu weiteren Vernehmungen weggebracht. Gegen 16 Uhr wurde der Einsatz beendet und die Triftstraße war wieder frei.

Von Hartmut F. Reck