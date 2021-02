Kloster Zinna

Marcello Mamuti ist ein optimistischer Mensch. Das merkt man schon am Telefon. Fast überschwänglich meldet sich eine freundliche Männerstimme, sagt „Buongiorno“, und der anrufende Kunde verfällt gleich in sein Spaghetti-Italienisch, mit dem er in jedem italienischen Restaurant seine Weltläufigkeit unter Beweis zu stellen versucht. Dabei ist das wie bei den meisten italienischen Gastwirten in Deutschland überhaupt nicht nötig. So auch bei Marcello. Er ist ein waschechter Berliner. Seine Muttersprache ist Deutsch und die seines sizilianischen Vaters Italienisch. Er beherrscht beides fließend.

Das erste eigene Restaurant ohne den Papa

Trotz Corona und allgemeinem Shutdown, von dem auch die Restaurants betroffen sind, hat Marcello Mamuti es gewagt, schon zum Jahresbeginn eine Pizzeria in Kloster Zinna zu eröffnen. Sie ist sein erstes eigenes Restaurant, vorher hat er bei seinem Papa gearbeitet, der zwei italienische Restaurants betreibt und in denen Marcello das Geschäft eines Gastronomen gelernt hat. „Ich kann alles“, sagt der 23-Jährige. „Ich kann kellnern und kochen, und es macht mir Spaß.“

Noch sind die Stühle unbesetzt und die Tische leer, aber das wird sich ändern, ist sich Marcello Mamuti sicher. Quelle: Hartmut F. Reck

Und das vor allem jetzt, da er sein eigener Chef ist, und der Papa nicht mehr über allem thront. „Ich wollte unbedingt etwas Eigenes machen und konnte es gar nicht abwarten“, so Marcello Mamuti. Da ließ er sich auch von Corona nicht abschrecken.

Frau stammt aus Luckenwalde

Schon seit längerem hat er mit seiner Frau, die aus Luckenwalde stammt, einen geeigneten Standort in der Nähe von Berlin gesucht und schließlich in Kloster Zinna gefunden. In der Klosterstraße, gleich an der Ecke neben dem Zisterzienserkloster, befand sich schon vorher eine Pizzeria, die nach dem Tod ihres Betreibers einige Jahre leer stand.

Mit Unterstützung des Wirtschaftsförderers der Stadt Jüterbog, Andreas Rau, nahm er Kontakt zum Eigentümer des Hauses auf, um den Pachtvertrag zu unterzeichnen. Und vor Ort stieß er auf die Unterstützung von Ortsvorsteher Marian Willi Beyer, der für die Mundpropaganda sorgte.

Ortsvorsteher Marian Willi Beyer (l.) freut sich über die Erweiterung des gastronomischen Angebots in Kloster Zinna. Quelle: Hartmut F. Reck

Denn Beyer freut sich, dass nun ein weiteres Restaurant in seinem Ort eröffnet hat. „Alle vier Gastronomen in Kloster Zinna haben eine eigene Ausrichtung und somit auch jeder seine Existenzberechtigung“, sagt Beyer.

Pizzabäcker folgt nach

„Ich biete nur rein italienische Küche an“, betont Mamuti, „Wiener Schnitzel kommt nicht auf meine Karte.“ Besondere Spezialitäten bietet er derzeit noch nicht an, weil diese mit Außer-Haus-Verkauf und Auslieferung, die er auch anbietet, nicht vereinbar seien. Das werde sich aber ändern, wenn er sein Restaurant richtig öffnen kann. Dann werde sein italienischer Koch Lorenzo Batilloro noch seinen Cousin aus Neapel nachholen, der als Pizzabäcker arbeitet, und zwei Servicekräfte würden dann noch eingestellt.

Marcello Mamuti freut sich schon darauf. Es fehle ihm vor allem der direkte Kontakt zu den Kunden, mit denen er sich sonst so gerne unterhält. „Außer ,hallo’, ,was darf’s sein’ und ,arrivederci’ läuft ja beim Außer-Haus-Verkauf nichts“, bedauert er.

Von Hartmut F. Reck