Die Durststrecke für die Einwohner im Jüterboger Stadtteil Jüterbog II und der Neuen Wohnstadt bei der Versorgung mit Lebensmitteln ist bald vorbei. Nach knapp fünfwöchiger Umbau-Pause öffnet der Edeka-Einkaufsmarkt Habedank in der Schlossstraße gegenüber des Bahnhofs wieder seine Automatik-Tore. Mit der zeitgleichen Schließung des Netto-Markendiscounts, den es künftig an diesem Standort nicht mehr geben wird, gab es für die Anwohner praktisch keine Einkaufsmöglichkeit mehr. Vor allem für Ältere war der dadurch deutlich längere Einkaufsweg beschwerlich.

Nichts ist mehr wie vorher

Wer den Edeka-Markt bisher kannte, wird sich umgewöhnen müssen. Denn der neue Markt ist durch die Einbeziehung der bislang vom Netto-Markt und von der Sparkasse genutzten Fläche nicht nur größer, sondern wartet mit zahlreichen Neuerungen auf. „Wir sind deutlich größer und deutlich moderner geworden“, sagt Azubi Benjamin Hartwig, der zur großen Schar der Mitarbeiter gehört, die im neuen Markt beim Aufbau von Theken, Kühlregalen und sonstigen Möbeln sowie beim Einräumen der Regale hilft.

Umbau Edeka-Einkaufsmarkt Habedank in Jüterbog. Quelle: Uwe Klemens

„Der Zeitplan bis Donnerstag ist eng, aber wir werden es schaffen“, versichert Ladenbau-Projektleiter Karl-Heinz Hoffmann, der die insgesamt sieben von Holger Habedank selbstständig betriebenen Edeka-Märkte in Sachsen-Anhalt und Brandenburg seit 25 Jahren in baulichen Dingen betreut. „Mit der Neueröffnung in Jüterbog ist der Markt mit einer Verkaufsfläche von 2477 Quadratmetern und einem dauerhaften Angebot von 28.000 bis 30.000 verschiedenen Artikeln nicht nur der größte Edeka-Markt in beiden Bundesländern, sondern auch der modernste“, ist sich Hoffmann sicher.

Umbau Edeka-Einkaufsmarkt Habedank in Jüterbog. Quelle: Uwe Klemens

Zu den augenfälligsten Neuerungen gehören eine Caféteria mit 30 Sitzplätzen im Innen- und Außenbereich, ein großer Presse-, Tabak- und Lotto-Shop mit einem Selbstbedienungsterminal zum Ausdrucken von Fotos und ein Post-Schalter. Auch die Heiß- und eine Kalt-Theke mit Imbiss- und Salat-Angeboten aus eigener Produktion gab es bislang nicht.

„Okay“ aus der Tchibo-Zentrale

„Besonders stolz ist Hoffmann auch auf den integrierten Tchibo-Shop, in dem es außer Kaffeespezialitäten auch Markenartikel des Genussmittel-Herstellers geben wird. „Das Okay für den Shop kam aus der Tchibo-Zentrale, und das will was heißen“, betont der Markt-Projektant.

Projektant Karl-Heinz Hoffmann gibt Anweisung, wo und wie die Monitore über der Theke angeordnet werden sollen. Quelle: Uwe Klemens

Dort, wo früher der Netto-Markt war, ist ein riesige Verkaufsfläche für Getränke und Spirituosen sowie die stark erweiterte Obst-und-Gemüse-Abteilung entstanden. „Das Konzept des neuen Edeka-Marktes ist komplett auf Barrierefreiheit ausgerichtet und soll als altersgerechter Einkaufsmarkt zertifiziert werden“, betont Hoffmann auch mit Blick auf den großen Anteil älterer Menschen, die in der Neuen Wohnstadt leben.

Selbstbedienung sogar an der Kasse

Wie gut gerade sie mit der Neuerung, die die Kunden am Ausgang erwartet, zurechtkommen, wird sich zeigen: Statt bislang vier Kassen gibt es nun zehn, wobei vier davon Selbstbedienungs-Kassen sind. „Sogar in Berlin hat sowas noch längst nicht jeder Markt und Jüterbog ist für uns sowas wie ein Pionier“, schwärmt Hoffmann ein weiteres Mal.

Vier der insgesamt zehn Kassen sind Selbstbedienungs-Terminals. Quelle: Uwe Klemens

Bevor die Kundschaft in zwei Tagen den neuen Einkaufsmarkt erobert, haben die Ladenbauer, Elekriker, Tapezierer, Kühlschrank-Monteure, Kommissionierer und Raumpfleger noch etliche arbeitsreiche Stunden vor sich. Mit dabei ist in dieser Woche zum Einräumen der Regale auch ein externes Edeka-Team, das die aus 56 Angestellten und vier Auszubildenden bestehende Stammbelegschaft unterstützt.

Von Uwe Klemens