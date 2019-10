Jüterbog

Diebe machten sich in der Zeit von Dienstagnachmittag bis zum Mittwochmorgen in Jüterbog an einer Baustelle zu schaffen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Am Waldauer Weg öffneten unbekannte Täter erst gewaltsam in einen Baucontainer, anschließend entwendeten sie Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Diebe versuchten überdies, noch einen weiteren Container zu öffnen, was ihnen aber misslang. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige auf.

Von MAZonline