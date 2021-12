Jüterbog

Eine Volvo-Fahrerin (39) ist am Freitagmorgen im Kreuzungsbereich Neumarkt/Ecke Oberhag in Jüterbog durch Unachtsamkeit auf den vor ihr haltenden Mazda aufgefahren. Die Mazda-Fahrerin klagte über Nackenschmerzen. Der Rettungsdienst behandelte die leichtverletzte 38-Jährige und brachte sie in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.100 Euro, beide Pkw blieben fahrbereit.

Von MAZonline