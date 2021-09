Unfall in Kloster Zinna: Pkw kollidiert mit Laterne

Kloster Zinna

Ein 89-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend bei einem Unfall in Kloster Zinna auf einem Parkplatz leicht verletzt worden. Er wollte nach rückwärts aus einer Parklücke ausparken, bemerkte jedoch, dass das Auto nicht losfuhr. Als er schließlich die Handbremse des Wagens löste, beschleunigte er das Auto so stark, dass es rückwärts gegen einen Laternenmast prallte.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Mann leicht. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Auf etwa 14 000 Euro wird der entstandene Sachschaden geschätzt.

Von MAZonline