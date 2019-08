Jüterbog

Sport gilt als gute Möglichkeit, nicht nur die eigene Fitness zu stärken, sondern auch den Kontakt zu Anderen zu knüpfen. Den Zusammenhalt unter den Sportlern zu befördern, ist eines der erklärten Ziele des Jüterboger Sportlerbeirats. Beim Thema der fehlenden Unterstell-Möglichkeit für Materialien und eines Aufenthaltsraumes für Schiedsrichter im Rohrteich-Stadion kocht jeder Verein nach wie vor sein eigenes Süppchen. Die Fußballer beispielsweise haben inzwischen nahe des Eingangsbereiches drei Blechcontainer aufgestellt. Leichtathleten und Schulsportler gucken in die Röhre.

Rückenwind für den Notbehelf

Rückenwind für seine Idee, das fehlende Gebäude durch einen Container oder eine Holzhütte zu ersetzen, bis die Stadt irgendwann einmal ein richtiges Sozialgebäude gebaut hat, bekommt der Chef des Leichtathletik-Clubs Jüterbog, Ernst Troelenberg, nun gleich von zwei Seiten. Denn egal, ob es eine Holzhütte oder ein Container wird, benötigt das Projekt eine Baugenehmigung, die Troelenberg mangels Fachkenntnissen weder alleine beantragen noch finanzieren kann. Seine Bitte, ob die Stadt nicht diesen Part übernehmen könne, sorgte kurz vor der Sommerpause in der Stadtverordnetenversammlung für Diskussion.

Vor knapp zwei Wochen hat nun Klaus Hildebrand, der in Jüterbog ein Ingenieurbüro betreibt und den Leichtathleten schon mehrfach bei Baumaßnahmen zur Seite stand, einen ausgearbeiteten Bauantrag für die Holzhaus-Variante im Rathaus abgegeben. Unterstützung für die Container-Variante zugesagt hat seinerseits nun Bürgermeister-Kandidat Dirk Marek (parteilos), der sowohl einen gebrauchten Container als auch die Erstellung eines Bauantrages und die Aufstellung übernehmen will.

Geschenkte Übergangslösung

„Natürlich will niemand ein Containerdorf auf dem Sportplatz errichten, aber als Übergangslösung und noch dazu geschenkt, sollte die Stadt eigentlich nichts dagegen haben“, sagt Marek mit Anspielung auf die bereits stehenden Container. Dass der von der Stadt in Aussicht gestellte ordentliche Sozialbau in den nächsten zehn Jahren kommt, hält Marek für wenig realistisch. Aus seiner Sicht wäre es sinnvoller, das dafür benötigte Geld den Sportvereinen direkt, zum Beispiel für die Jugendarbeit, zur Verfügung zu stellen.

Einig sind sich Troelenberg, Marek und Hildebrand, dass Container oder Holzhütte von allen genutzt werden können, die auf dem Platz Sport treiben. Schieds- und Kampfrichter, Lehrer während Schulsport-Veranstaltungen benötigen immer einen Raum, um Gerätschaften unterzustellen, Urkunden zu schreiben oder einfach mal zum Verschnaufen.

Kein Dienstleister für Dritte

„Wir prüfen noch, nicht den Antrag, sondern die Frage, ob wir als Stadt überhaupt dafür zuständig sind“, bestätigt Arne Raue (WsJ) den Eingang des von Hildebrand erstellten Bauantrages. Aus seinem Ärger darüber, dass als Antragsteller kein Verein, sondern die Stadt genannt ist, macht Raue kein Geheimnis. „Wir als Stadt haben nichts gegen ein temporäres Gebäude, aber wir sind auch kein Dienstleister für Dritte“, so Raue.

Von Uwe Klemens