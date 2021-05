Die Stadt Jüterbog sucht nach einem neuen Namen für ihren Stadtteil Jüterbog II. Doch dessen Bewohner halten am alten Namen fest.

In diesem ehemaligen Militärgebäude an der Bülowstraße in Jüterbog II soll einmal eine Poststation untergebracht worden sein. Dazu gibt es aber keine bekannten historischen Quellen. Quelle: Hartmut F. Reck