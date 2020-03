WAZ erneuert Abwasser-Pumpwerke

Jüterbog

Die Gebühren und Preise für die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung des Wasser und Abwasserzweckverbandes Jüterbog-Fläming ( WAZ) stehen alle Jahre spätestens dann öffentlich in der Diskussion, wenn sie der allgemeinen Preisentwicklung angepasst werden. Wofür das Geld tatsächlich benötigt wird, wissen die wenigsten, denn bei den öffentlichen Sitzungen der Verbandsversammlung bleiben die Besucherstühle meist leer.

Tauchstation ersetzt altes Pumpwerk

Zu den Bauprojekten, in die der Verband in diesem Jahr erneut viel investieren muss, gehören nicht nur die Erneuerung des Leitungssystems im letzten Bauabschnitt der Bundesstraßensanierung, sondern auch der Abriss des Abwasser-Pumpwerkes in der Neuen Wohnstadt, das durch einen komplett unterirdischen Neubau in Form einer Tauch-Pumpstation ersetzt werden soll.

„Das Pumpwerk stammt von 1963 und ist in bedenklichem Zustand, so dass wir handeln müssen“, sagt WAZ-Verbandsvorsteherin Jana Schuhmacher. Sämtliche Abwasser der Neuen Wohnstadt laufen hier zusammen, um dann über die Weinberge gepumpt zu werden, bevor sie im freien Gefälle in die Jüterboger Kläranlage fließen.

Vier Bieter haben sich an der Ausschreibung der Bauleistungen beteiligt. Den Zuschlag erhielt das Herzberger Unternehmen Meli-Bau-GmbH. Baustart ist in der kommenden Woche. Die Übergabe des neuen Pumpwerkes ist für Ende Juni geplant.

Auch andere Ortschaften hängen mit dran

Ebenfalls dringend saniert werden muss auch das Pumpwerk in der Friedrich-Ebert-Straße, das noch älter ist und aus den 1930er Jahren stammt. „Hier hängt noch mehr dran, nämlich das gesamte Musikerviertel, die Dennewitzer und die Schlossstraße, sondern auch die Ortschaften Langenlipsdorf, Bochow, Oehna, Rohrbeck und Dennewitz“, erläutert Schuhmacher.

Derzeit befindet sich der Ersatzneubau in der Planung, so dass das Projekt möglichst noch in diesem Jahr in die Ausschreibung gehen kann. Als Baustart ist der März 2021 anvisiert.

Wer wissen will, wie ein Abwassersystem aufgebaut ist und wie die Technik funktioniert, ist am 22. März zu einem Besuch auf der Kläranlage in Lichterfelde eingeladen. Aus Anlass des diesjährigen Tages des Wassers eingeladen. Zwischen 9 und 11 Uhr stehen WAZ-Mitarbeiter den Besuchern Rede und Antwort.

Von Uwe Klemens