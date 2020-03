Wegen Coronavirus: Stadt Jüterbog schließt Sporthallen für Vereine

Jüterbog

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus greift die Stadt Jüterbog jetzt zu drastischen Maßnahmen: Ab sofort sind alle Sporthallen für den Vereinssport geschlossen, wie die Stadt am Donnerstagmorgen mitgeteilt hat. Die Informationslage sei höchst unterschiedlich und nicht verlässlich, aus dem Gesundheitsamt des Landkreises kämen bis dato vorrangig Beruhigungen bzw. keine klaren Auskünfte, schon gar keine Handlungsempfehlungen an die Kommunen, obwohl in unmittelbarer Nähe schon Infektionen bekannt sind, schreibt Bürgermeister Arne Raue (WsJ) in der Mitteilung. Weiter heißt es dort: „Verdachtsfälle werden durch das Gesundheitsamt des Landkreises an die Hausärzte verwiesen, die Kurve der Infizierten entwickelt sich aktuell exponentiell stark, im benachbarten Berlin empfehlen bereits die Amtsärzte der Bezirke, selbst kleine Veranstaltungen abzusagen, um Menschenansammlungen zu vermeiden.“ Auch wenn die Verantwortung in Pandemiefragen bei der Landrätin lägen und die Kommunen eigentlich nicht zuständig seien, sehe er sich dafür verantwortlich, „dass insbesondere die Risikogruppen im Rahmen meiner Möglichkeit geschützt werden. In den Vereinen trainieren auch Lebensältere“, so Raue weiter. Überdies finde der Schulsport in den Hallen statt. „Gegenüber den Schülern und dem Personal hat die Stadt als Träger der Schulen eine besondere Verantwortung. Die Stadt hat nicht die personelle Kapazität und die technischen Mittel, die Hallen vor Beginn des Schulsports umfassend zu desinfizieren. Ich bitte die Vereinsmitglieder um Verständnis und gehe davon aus, dass auch Sie diese Maßnahme mittragen, schließlich geht es in einer derart angespannten Situation auch um Solidarität und den Schutz vor allem der Schwächeren.“

Lesen Sie auch:

Von MAZonline