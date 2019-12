Gärtnerin spendet Weihnachtsbaum

Jüterbog

Noch rechtzeitig zur Adventszeit ziert seit kurzem ein Weihnachtsbaum den Kreuzgang des Jüterboger Mönchenklosters. Als Sponsorin konnte der Freundeskreis Mönchenkloster die Jüterboger Unternehmerin Doris Hoffmann gewinnen, Geschäftsführerin des Unternehmen Garten- und Landschaftsgestaltung Doris Hoffmann. Seit 1995 organisiert ihre Firma jährlich am Galgenberg 5 einen Weihnachtsbaumverkauf. „Die Bäume stammen ausschließlich aus Brandenburg“, erzählt die Geschäftsfrau. Die hohe Nordmanntanne, die nun im Kreuzgang steht, stammt zum Beispiel aus Jänickendorf.

Privater Baumschmuck

Für das Schmücken des Baumes sorgten Helmut Dielitz, der Mitglied im Freundeskreis Mönchenkloster ist, und seine Frau Renate. Dazu benutzten sie ihren privaten Baumschmuck bestehend aus silberfarbenen Kugeln, hellen Strohsternen und einer Lichterkette.

„Früher war hier alles kahl“, so berichtet Helmut Dielitz, „weil die Stadt für so etwas kein Geld hat.“ Deshalb habe der Freundeskreis Mönchenkloster seit Anfang diesen Jahres die Tischdekoration für den Kreuzgang übernommen. Und weil zur Adventszeit noch ein Weihnachtsbaum fehlte, habe man sich eben an Doris Hoffmann gewandt mit der Bitte, einen schönen Weihnachtsbaum kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Von Hartmut F. Reck